"Arco Real Estate": Sērijveida dzīvokļu cenas martā pieaug arī Ogrē

Sērijveida dzīvokļu cenas Jelgavā, Ogrē, Salaspilī un Kauguros martā pieauga, teikts nekustamo īpašumu kompānijas "Arco Real Estate" jaunākajā sērijveida dzīvokļu tirgus pārskatā.

Martā Ogrē sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 0,5%, dzīvokļu vidējai cenai pieaugot līdz 685 eiro par kvadrātmetru. 2021.gadā dzīvokļu cenas Ogrē kopumā palielinājās par 4%.

Jelgavā dzīvokļu cenas martā palielinājās par 0,7%, sērijveida dzīvokļu vidējai cenai pieaugot līdz 555 eiro par kvadrātmetru. 2021.gada pirmajā ceturksnī Jelgavā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 3%.

Kauguros, Jūrmalā, martā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 1,4% un dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena pakāpās līdz 648 eiro par kvadrātmetru. Kopš 2021.gada sākuma dzīvokļu cenas Kauguros kopumā palielinājās par 3%.

Arī Salaspilī cenas martā palielinājās par 1,4%. Sērijveida dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena Salaspilī pieauga līdz 705 eiro par kvadrātmetru. 2021.gada pirmajā ceturksnī sērijveida dzīvokļu cenas Salaspilī palielinājās par 1,4%.

