Martā Ogrē sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 0,5%, dzīvokļu vidējai cenai pieaugot līdz 685 eiro par kvadrātmetru. 2021.gadā dzīvokļu cenas Ogrē kopumā palielinājās par 4%.
Jelgavā dzīvokļu cenas martā palielinājās par 0,7%, sērijveida dzīvokļu vidējai cenai pieaugot līdz 555 eiro par kvadrātmetru. 2021.gada pirmajā ceturksnī Jelgavā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 3%.
Kauguros, Jūrmalā, martā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 1,4% un dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena pakāpās līdz 648 eiro par kvadrātmetru. Kopš 2021.gada sākuma dzīvokļu cenas Kauguros kopumā palielinājās par 3%.
Arī Salaspilī cenas martā palielinājās par 1,4%. Sērijveida dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena Salaspilī pieauga līdz 705 eiro par kvadrātmetru. 2021.gada pirmajā ceturksnī sērijveida dzīvokļu cenas Salaspilī palielinājās par 1,4%.