Otrdiena, 05.05.2026 18:04
Ģederts, Ģirts
Otrdiena, 05.05.2026 18:04
Ģederts, Ģirts
Otrdiena, 5. maijs, 2026 17:21

Arī maijā bibliobuss dosies dažādos maršrutos Ogres novadā

Ogres Centrālā biblioteka
Arī maijā bibliobuss dosies dažādos maršrutos Ogres novadā
Foto: OCB
Otrdiena, 5. maijs, 2026 17:21

Arī maijā bibliobuss dosies dažādos maršrutos Ogres novadā

Ogres Centrālā biblioteka

2026. gada maijā Ogres Centrālās bibliotēkas bibliobuss dosies ierastajos 8 maršrutos – divos Ogres pilsētā, sešos Ogres novadā.

6. maijā

12.00 – 12.45 Pārogres gatve (pie veikala “Mārīte”)

13.00 – 13.30 Celtnieku iela (pie daudzdzīvokļu mājām)

13.35 – 13.45 Akmeņu iela 1

13.50 – 14.30 Akmeņu iela 50 (pie veikala “Lats”)

8. maijā

11.30 – 11.40 Turkalne

12.00 – 12.30 Jugla

13.00 – 13.40 Stirnu iela 6 (pie gāzes iecirkņa)

13.45 – 14.30 Loka iela

12. maijā

9.30 – 9.50 Rozītes

9.55 – 10.05 Glāžšķūnis

10.10 – 10.20 Cepļi

10.30 – 10.40 Lēdmane

10.45 – 10.55 Zeltiņi

11.00 – 11.25 Pīlādži

11.30 – 11.45 Pagrieziens “Ūdensdzirnavas”

11.50 – 12.20 Krape

12.25 – 12.40 Avotiņi

12.45 – 13.00 Lejieši

13.10 – 14.00 Lobe

13. maijā

13.00 – 13.30 Tomes zivjaudzētava

14.00 – 15.00 Pumpuri/Daugavieši

14. maijā

12.00 – 12.30 Dzelmes

12.45 – 13.10 Kaibala (pie PII “Pūt vējiņi”)

14.00 – 15.00 Avoti

21. maijā

10.00 – 10.15 Lejasmākani

10.20 – 10.40 Zādzene

10.50 – 11.10 Priežkalni

11.15 – 11.35 Krasti

11.40 – 12.10 Silmači

12.25 – 12.45 Vērenes muiža

13.15 – 13.25 Suces

13.35 – 13.55 Plātere

14.00 – 14.30 Madliena – Induļi

14.35 – 15.00 Madliena (pretī autoostai)

22. maijā

09.15 – 9.30 Suntaži

10.05 – 10.20 Ogresmuiža

10.30 – 10.50 Mazozoli

10.55 – 11.00 Vecā skola

11.05 – 11.30 Gravkalni

11.35 – 11.45 Taurupe

11.50 – 12.05 Lakstene

12.10 – 12.50 Ķeipene

13.00 – 13.20 Vatrāne

13.25 – 13.40 Kastrāne

13.45 – 14.30 Ķieģeļceplis

26. maijā

9.10 – 9.30 Aizupes

9.40 – 10.00 Kalnāji

10.15 – 10.35 Ceplīši

10.55 – 11.15 Dobelnieki

11.40 – 12.00 Ikšķiles Brīvā skola

12.10 – 12.30 Doles iela

12.35 – 12.55 Baldones/Pulkveža Brieža iela

13.00 – 13.20 Jaunogres prospekts

13.25 – 13.45 Skolas iela 13 (pie PII “Zelta sietiņš”)

Jautājumu un citos gadījumos aicinām sazināties:

Tel. bibliobusā: 26304015

Tel. bibliotēkā: 65068781

mceu_40706216911777990902692.jpg

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?