Naktī laiks būs daļēji mākoņains, vietām centrālajos un austrumu rajonos arī gaidāms īslaicīgs lietus, bet lokāli iespējams pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm. Pūšot lēnam vējam, atsevišķos rajonos veidosies migla, kas pasliktinās redzamību. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +13...+18 grādiem.
Arī Rīgā brīžiem debesis aizklās mākoņi, bet nakts aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem. Vējš pūtīs lēni, un gaiss atdzisīs līdz +15...+16 grādiem.
Dienā Latvijā būs lielākoties saulains un sauss laiks. Saglabāsies lēns vējš, un termometra stabiņš pakāpsies līdz +21...+26 grādu atzīmei, vietām piekrastes rajonos būs pār kādu grādu vēsāk.
Arī Rīgā pirmdien debesīs būs vien neliels mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi. Vējš turpinās pūst lēni, un gaiss iesils līdz +24...+26 grādiem.