Arī Ogrē un Lielvārdē atgriežas vides akcija "Dod riepām otru dzīvi"

Lai veicinātu iedzīvotāju atbildību un uzlabotu pieejamību pareizai nolietotu riepu utilizācijai, AS “AJ Power Recycling” sadarbībā ar SIA “3R’’ un SIA “Ķilupe” līdz pat 22. aprīlim rīko vides akciju “Dod riepām otru dzīvi”, kur būs iespējams bez maksas nodot nolietotās riepas.

Riepu pārstrāde samazina negatīvo ietekmi uz vidi un sniedz iespējas iegūto materiālu izmantot otrreizēji. Pārstrādei savāktās riepas var tikt pārvērstas granulās, kuras plaši tiek izmantotas sporta laukumu segumu ražošanā, celtniecībā, ceļu būvē, dažādu paliktņu, paklājiņu izgatavošanā un citur.

Tomēr sabiedrībā tiek novērots arī tas, ka bieži vien autovadītāji neizmanto visas iespējas no riepām atbrīvoties videi draudzīgā veidā – vien 28% aptaujāto nesen veiktajā aptaujā atzina, ka sazinās ar savu atkritumu apsaimniekotāju saistībā ar jautājumiem par atkritumu apsaimniekošanu. Tas liecina vien par to, ka autovadītāji vēl joprojām nav pilnībā informēti par iespējām, kā efektīvi atbrīvoties no nolietotajām riepām. Tādējādi riepu bezmaksas nodošanas akcija ir viens no veidiem, kā mudināt šo sabiedrības daļu utilizēt riepas videi draudzīgā veidā. 2022. gada kampaņas dati pierāda, ka cilvēkiem ir pieaugoša interese atbrīvoties no vecajām riepām, ja tiek nodrošināta bezmaksas riepu nodošanas iespēja. Dati liecina, ka pagājušā gada laikā autovadītāji ir nodevuši gandrīz 5000 nolietotu automašīnas riepu.

Maksa par riepu utilizāciju ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ autovadītāji joprojām izvairās no riepu utilizācijas atbildīgā veidā. 56% auto īpašnieki atzina, ka maksa ietekmē viņu vēlmi nodot riepas otrreizējai pārstrādei. Vidēji par vienas automašīnas riepas nodošanu ir jāmaksā robežās no 2,00 līdz 3,50 eiro. Kā arī 68% respondenti atzina, ka viegli pieejami bezmaksas nodošanas punkti iedrošinātu viņus aktīvāk nodot nolietotās riepas. Tieši tādēļ akcijas laikā aicina autovadītājus vairākos šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos – Skrīveros, Koknesē, Ogrē, Lielvārdē – bez maksas nodot nolietotās automašīnu riepas.

Nolietotās automašīnu riepas bez maksas tiks pieņemtas SIA “Ķilupe” šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos:



-No 10.04.2023. līdz 16.04.2023. OGRĒ, AKMEŅU IELĀ 43B

Darba laiks: Darba dienās 10.00–19.00,

brīvdienās un svētku dienās 10.00–16.00.



-No 18.04.2023. līdz 22.04.2023. LIELVĀRDĒ, DRAVNIEKU IELĀ 9C

Darba laiks: O., T. 10.00–14.00; C. 14.00–19.00; Pk., S. 10.00–15.00.;

P., Sv. un svētku dienas – slēgts.



-No 28.03.2023. līdz 01.04.2023. SKRĪVEROS, BIRZES IELĀ 2A

Darba laiks: O., T. 10.00–18.00; C. 12.00–20.00; Pk., S. 10.00–18.00.

P., Sv. un svētku dienas – slēgts.



-No 04.04.2023. līdz 08.04.2023. KOKNESĒ, PAUGU IELĀ 1D

Darba laiks: O. 10.00–18.00; C. 11.00–19.00; Pk., S. 10.00–18.00.

P., T., Sv. un svētku dienas – slēgts.



Akcijas periodā no vienas automašīnas varēs nodot vienu riepu komplektu (četras vieglo automašīnu riepas). Iebraucot šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā, tiks reģistrēts automašīnas numurs.

Pārējā laikā šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos un citur vieglo automašīnu riepas iespējams nodot par samaksu. Tāpat šajos laukumos iespējams nodot izlietotus svina un cita veida akumulatorus, visu veida baterijas, eļļas filtrus un smēreļļas. Laukumu saraksts pieejams šeit:

AS “AJ Power Recycling” aicina sazināties ar savu autoservisu vai arī vērsties pie reģionālā atkritumu apsaimniekotāja, lai uzzinātu par nolietoto automašīnu riepu nodošanu otrreizējai pārstrādei.