Divu nedēļu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 742,6 gadījumi, bet Daugavpilī šis līmenis tiek pārsniegts vairāk nekā uz pusi un ir 1120 gadījumi, liecina aģentūras LETA aprēķini. Ogres novads ar 763,7 gadījumiem savukārt pašlaik ierindojies 14.vietā pēc saslimstības līmeņa valstī.
Vidējais saslimstības līmenis valstī tiek pārsniegts arī Liepājā, Bauskas, Ķekavas, Ventspils, Valmieras, Preiļu, Siguldas, Madonas, Ropažu, Gulbenes, Olaines, Cēsu novadā, Rīgā, Augšdaugavas novadā, Jelgavā un Salaspils novadā.
Divu nedēļu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.
No aizvadītajā dienā atklātā kopumā 1293 Covid-19 inficēšanās gadījuma 33,8% jeb 437 ir reģistrēti Rīgā. Pēdējās 14 dienās saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir samazinājies līdz 4675 cilvēkiem.
Daugavpilī vakar ir atklāts 61 jauns saslimušais, Valmieras novadā - 58, Ogres novadā - 53, Liepājā - 47, Jelgavā - 43, bet virknē citu pašvaldību reģistrēts mazāks jaunu saslimušo skaits. Vakar nav bijis nevienas pašvaldības, kurā nav atklāts neviens jauns saslimušais.
Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 4675, Daugavpilī - 903, Liepājā - 658, Valmieras novadā - 452, Ogres novadā - 440, bet Jelgavā - 414 iedzīvotāji.
Lai gan vairumā Latvijas pašvaldību pēdējo divu nedēļu laikā reģistrētais inficēto kopskaits vakardienas laikā ir sarucis, 18 pašvaldībās tas ir pieaudzis, tostarp visvairāk Valmieras novadā - par 19 iedzīvotājiem.
No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 231 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem. Atsākoties klātienes mācībās skolās, atkal ir pieaudzis bērnu un jauniešu vidū atklātais inficēto skaits. Vecumā no desmit līdz 19 gadiem, aizvadītās dienas laikā atklāti 204 saslimušie, vecumā līdz deviņiem gadiem - 183 saslimušie. Citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.
Pēdējo divu nedēļu laikā saslimušo kopskaits vislielākais ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem - 2439 saslimušie.
Jau ziņots, ka Latvijā pirmdien reģistrēti 1293 jauni Covid-19 gadījumi un saņemti ziņojumi par 40 ar šo slimību sasirgušu personu nāvi, līdz ar to kopējais mirušo skaits sasniedzis 4007, liecina SPKC apkopotie dati.
Divu nedēļu kumulatīvās saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pagājušās diennakts laikā sarucis no 751 līdz 742,6 gadījumiem.
No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 slimniekiem 794 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 499 bija vakcinējušies.
No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem. Trīs pirmdien mirušie bija 50 līdz 59 gadu vecumā, astoņi 60 līdz 69 gadu vecumā. 15 cilvēki vecumā no 70 līdz 79 gadiem, septiņi - 80 līdz 89 gadu vecumā, bet seši 90 līdz 99 gadu vecumā.
No vakar mirušajiem Covid-19 pacientiem 34 cilvēki jeb 85% nebija vakcinēti vai nebija pabeiguši vakcinācijas kursu, bet seši bija vakcinēti.
Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 13 477 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bija 9,6%.
Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka ar Covid-19 saslimušo kopskaits pēdējās divās nedēļās sarucis līdz 14 060 cilvēkiem, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.
Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 247 758 cilvēkiem.