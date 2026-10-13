Arī Ogres novada lauksaimniekiem iespēja iegādāties Latvijas Zemes fonda zemi

Kopā pārdošanā vairāk nekā 220 hektāru
Pirmie īpašumi jau ir nopērkami dažādos Latvijas reģionos, un to kopējā platība pārsniedz 220 hektārus. Bez Ogres novada sludinājumi publicēti arī par īpašumiem Augšdaugavas, Balvu, Bauskas, Cēsu, Gulbenes, Jelgavas, Jēkabpils, Krāslavas, Ludzas, Madonas, Smiltenes un Tukuma novadā. Šobrīd pieejamo īpašumu platība ir aptuveni no diviem līdz 20 hektāriem.
Fonds pārdod īpašumus, kas tā portfelī atrodas jau ilgstoši, kā arī zemes, kurām beidzas nomas līgumi vai kuru nomnieki ir atteikušies nomu turpināt.
Mērķis – zemei jānonāk aktīvu lauksaimnieku rokās
Latvijas Zemes fonda vadītāja Ina Alksne uzsver, ka fonda mērķis vienmēr ir bijis panākt, lai lauksaimniecības zeme paliek lauksaimnieciskajā darbībā. Fondam ir svarīgi, lai zeme, ko savulaik tam pārdeva, ilgtermiņā nonāktu aktīvu lauksaimnieku īpašumā. Tāpēc fonds ne tikai pērk un iznomā jaunus īpašumus, bet arvien aktīvāk piedāvā lauksaimniekiem iegādāties arī portfelī esošās zemes.
Alksne informē, ka pārdošanai pakāpeniski tiks piedāvāti arvien jauni zemes īpašumi visā Latvijā. Tas nozīmē, ka laika gaitā piedāvājums var paplašināties arī Ogres novadā. Vienlaikus fonds turpinās pirkt lauksaimniecības zemi un piedāvāt reversās nomas iespējas, lai atbalstītu lauksaimnieku saimnieciskās darbības attīstību.
Latvijas Zemes fonds izveidots 2015. gadā. Kopš tā laika tas pērk lauksaimniecības zemi, lai lauksaimnieki to varētu izmantot nomas un reversās nomas veidā. Fonda portfeļa vērtība ir sasniegusi 164,5 miljonus eiro, un tajā ir 1860 īpašumu visā Latvijā. Tāpēc arvien lielāku lomu fonda darbībā ieņem īpašumu pakāpeniska pārdošana lauksaimniekiem.