Arī šogad tiek turpināts mobilā ganāmpulka projekts, ierasto zāles pļaušanu salā aizstājot ar ganībām, taču, atšķirībā no pagājušā gada, aitu ganāmpulkā būs mazāk aitu un tās nodrošinās zemnieku saimniecība "Segliņi".
“Ganīšana tiek veikta ar mērķi atjaunot bioloģisko zālāju, jo uz salas kādreiz bijis bioloģiski vērtīgais zālājs, tad tas daudzu gadu nekopšanas rezultātā aizaudzis, tāpēc tagad tiek plānots atjaunot zālāju. Noganīšana ir labākais veids. Pļaušana ir līdzvērtīga, bet, izvērtējot visu par un pret, tomēr secinājām, ka ganīšana ir dabīgāka, videi saudzīgāka, ekoloģiskāka, un arī aitas to noēdamo zāli izēd uz izlasi. Tas nav pļāvējs, kas visu nopļauj pēc kārtas,” stāsta Sandra Pudāne, vides inženiere.
Šogad uz salas devušās sešas aitiņas, kas tur aizvadīs trīs mēnešus. Izvērtējot aizvadīto gadu, kad uz salas tika nogādātas 20 aitas, tas esot bijis krietni par daudz teju 1.5 hektāra lielajai salai. “Šogad ir mazāks skaits, jo pagājušogad pieļāvām nelielu kļūdu, kad tika aizvestas aitiņas pārāk daudz. Aitas visu noēda, līdz ar to ganīšanās laiks bija jāsaīsina. Pagājušogad viņas pavadīja uz salas tikai vienu mēnesi,” saka Sandra Pudāne.
Kaibalas sala ir daļa no īpaši aizsargājamās teritorijas “Daugava pie Kaibalas” un šīs teritorijas dabas aizsardzības plānā paredzēta dabisko pļavu atjaunošana uz tās. Aitas Kaibalas salā uzturēsies visu vasaru, un garām braucošie laivotāji varēs tās arī redzēt darbībā.