Ceturtdiena, 09.10.2025 15:29
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:29
Elga, Elgars, Helga
Sestdiena, 15. maijs, 2021 09:08

Arī šovasar skolēni varēs attīstīt sociālās prasmes un iemaņas

ogresnovads.lv
Arī šovasar skolēni varēs attīstīt sociālās prasmes un iemaņas
Sestdiena, 15. maijs, 2021 09:08

Arī šovasar skolēni varēs attīstīt sociālās prasmes un iemaņas

ogresnovads.lv

Lai atbalstītu trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes, Ogres novada pašvaldība arī šogad rīko akciju trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu skolēniem sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanai, radot iespēju saņemt Pašvaldības finansiālu atbalstu individuālo mācību līdzekļu iegādei.

Atbilstoši Ogres novada pašvaldības 22.09.2016. saistošajiem noteikumiem “Par ēdināšanas pabalstu” Ogres novada Sociālais dienests sagatavo vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo sarakstu, kuriem piešķirts ēdināšanas pabalsts un iesniedz to izglītības iestādē. Šiem izglītojamiem tiek dota iespēju piedalīties 2021. gada vasaras periodā (jūnijā, jūlijā un augustā) sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanas aktivitātēs un saņemt pašvaldības finansiālu atbalstu individuālo mācību līdzekļu iegādei.

Šogad sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanas aktivitātēm ir pieteikušies 27 izglītojamie. Izvērtējot pašvaldības budžeta līdzekļus, finansiālo atbalstu iespējams piešķirt 7 eiro apmērā dienā. Saskaņā ar veikto aprēķinu paredzēts noteikt finansiālu atbalstu vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem sociālo iemaņu un prasmju attīstīšanai 2021. gada vasaras periodā (jūnijā, jūlijā un augustā):
-Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā – 22 izglītojamajiem, piešķirot finansiālu atbalstu individuālo mācību līdzekļu iegādei par kopējo summu 2646 eiro;
-Suntažu pagastā – 1 izglītojamajam, 133 eiro;
-Madlienas pagastā – 1 izglītojamajam, 133 eiro;
-Taurupes pagastā – 2 izglītojamajiem, kopējā summa 266 eiro.

Skolu direktoru pienākums ir aktivitāšu laikā nodrošināt izglītojamajiem noteikto epidemioloģiskos drošības noteikumus ievērošanu.

Par piedalīšanos sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanas aktivitātēs pašvaldība finansiālo atbalstu izmaksās līdz šī gada 20. septembrim. Finanšu līdzekļi tiks izmaksāti no Ogres novada pašvaldības Sociālā dienesta budžeta.

14.maijā jautājums par finansiāla atbalsta piešķiršanu izglītojamiem dalībai sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanas aktivitātēs 2021. gada vasaras mēnešos tika izskatīts Finanšu komitejas sēdē, galīgo lēmumu deputāti pieņems domes sēdē 20. maijā.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?