Atbilstoši Ogres novada pašvaldības 22.09.2016. saistošajiem noteikumiem “Par ēdināšanas pabalstu” Ogres novada Sociālais dienests sagatavo vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo sarakstu, kuriem piešķirts ēdināšanas pabalsts un iesniedz to izglītības iestādē. Šiem izglītojamiem tiek dota iespēju piedalīties 2021. gada vasaras periodā (jūnijā, jūlijā un augustā) sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanas aktivitātēs un saņemt pašvaldības finansiālu atbalstu individuālo mācību līdzekļu iegādei.
Šogad sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanas aktivitātēm ir pieteikušies 27 izglītojamie. Izvērtējot pašvaldības budžeta līdzekļus, finansiālo atbalstu iespējams piešķirt 7 eiro apmērā dienā. Saskaņā ar veikto aprēķinu paredzēts noteikt finansiālu atbalstu vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem sociālo iemaņu un prasmju attīstīšanai 2021. gada vasaras periodā (jūnijā, jūlijā un augustā):
-Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā – 22 izglītojamajiem, piešķirot finansiālu atbalstu individuālo mācību līdzekļu iegādei par kopējo summu 2646 eiro;
-Suntažu pagastā – 1 izglītojamajam, 133 eiro;
-Madlienas pagastā – 1 izglītojamajam, 133 eiro;
-Taurupes pagastā – 2 izglītojamajiem, kopējā summa 266 eiro.
Skolu direktoru pienākums ir aktivitāšu laikā nodrošināt izglītojamajiem noteikto epidemioloģiskos drošības noteikumus ievērošanu.
Par piedalīšanos sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanas aktivitātēs pašvaldība finansiālo atbalstu izmaksās līdz šī gada 20. septembrim. Finanšu līdzekļi tiks izmaksāti no Ogres novada pašvaldības Sociālā dienesta budžeta.
14.maijā jautājums par finansiāla atbalsta piešķiršanu izglītojamiem dalībai sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanas aktivitātēs 2021. gada vasaras mēnešos tika izskatīts Finanšu komitejas sēdē, galīgo lēmumu deputāti pieņems domes sēdē 20. maijā.