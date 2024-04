Ārkārtējā situācija astoņzobu mizgrauža ierobežošanai arī 7 Ogres novada pagastos

Ārkārtējā situācija izsludināta Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Latgales reģiona 32 novadu 230 pagastos no 2023. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam. Ogres novadā - Birzgales, Lielvārdes, Ogresgala, Rembates, Suntažu, Tīnūžu, Tomes pagastos. Šajā laika posmā noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi un aizsardzības pasākumi vērtīgajās egļu mežaudzēs un to aizsardzības zonās, kas identificēti sadarbībā ar Valsts meža dienesta (VMD) un Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” ekspertiem (LVMI “Silava”), un citiem iesaistītajiem. Ārkārtējās situācijas teritorijā ir noteiktas šādas aizsardzības zonas:

A aizsardzības zona, kurā ietilpst vērtīgā egļu mežaudze,

B aizsardzības zona, kurā ietilpst skujkoku mežaudzes 100 metru attālumā no vērtīgās egļu mežaudzes nogabala ārējās robežas,

C aizsardzības zona, kurā ietilpst egļu mežaudzes 101 – 500 metru attālumā no vērtīgās egļu mežaudzes.

A, B un C aizsardzības zonā ietilpstošo mežaudžu noteikšanas kritēriji ietverti rīkojumā.

Vērtīgo egļu mežaudžu aizsardzības zonā ir noteikti šādi saimnieciskās darbības ierobežojumi:

A un B aizsardzības zonā ir aizliegta koku ciršana, izņemot mizgrauža svaigi invadēto koku ciršanu, saskaņā ar rīkojumā noteiktajām prasībām,

C aizsardzības zonā ir aizliegta koku ciršana kopšanas un izlases cirtē, kailcirtē un rekonstruktīvā cirtē platībā, kas mazāka par 0,8 hektāriem.

Koku ciršanas ierobežojumi vērtīgo egļu mežaudžu tuvumā noteikti, lai terpēni nepievilinātu mizgrauzi un mežaudzes būtu aizsargātas.

Mizgraužu bojājumu ierobežošanai ir noteikti aizsardzības pasākumi A, B un C aizsardzības zonā. Tie noteic, ka, saņemot VMD sanitāro atzinumu, atļauts cirst mizgrauža svaigi invadētus kokus sanitārajā vienlaidu cirtē, ja šīs platības atbilst rīkojumā minētajiem kritērijiem.

Piemērotos skujkoku izcirtumos jāizvieto feromonu slazdi. Feromonu slazdu ekspluatāciju valsts īpašumā esošajā mežā un Rīgas pašvaldības īpašumā esošajā mežā nodrošina meža apsaimniekotājs, un mežā, kas nav minēts iepriekš,– Valsts meža dienests.

Lai nodrošinātu nekavējošu pasākumu izpildi ārkārtējās situācijas laikā, VMD apliecinājumu koku ciršanai sanitārajā vienlaidu cirtē izsniedz piecu darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas, un apliecinājuma derīguma termiņš ir divi mēneši no lēmuma pieņemšanas dienas.

Ja meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir spēkā esošs apliecinājums koku ciršanai A, B un C aizsardzības zonā un koku ciršana saskaņā ar rīkojumu ir aizliegta, VMD 10 dienu laikā pēc šā rīkojuma spēkā stāšanās izdod lēmumu par apliecinājuma koku ciršanai darbības apturēšanu uz ārkārtējās situācijas laiku.

Īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai tās funkcionālajā zonā, kura ietilpst A, B un C aizsardzības zonā un, kurā ir atļauta sanitārā cirte saskaņā ar VMD sanitāro atzinumu, mizgraužu svaigi invadētās egles atļauts cirst sanitārajā vienlaidu cirtē, saglabājot visus augtspējīgos citu koku sugu kokus. VMD apliecinājumu koku ciršanai izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. Iesniedzot iesniegumu apliecinājuma saņemšanai koku ciršanai sanitārajā vienlaidu cirtē Gaujas nacionālajā parkā un Ķemeru nacionālajā parkā, nav jāsniedz informācija par dabā iezīmētajiem izcērtamajiem kokiem.

Informācija par aizsardzības zonām pieejama Meža valsts reģistrā un LVM GEO (aktivizējot slāni "Egļu audžu aizsargzonas").

Ārkārtējā situācija izsludināta, pamatojoties uz VMD iesniegtajiem priekšlikumiem par egļu astoņzobu mizgrauža bojājumiem un ierosinājumu ārkārtas situācijas izsludināšanai mežā 2023. gadā un LVMI “Silava” mežsaimniecības biotisko riska faktoru monitoringa 2022. gada datiem un mizgrauža savairošanās prognozēm 2023. gadā.

Rīkojums “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” stāsies spēkā 1. aprīlī un tiks publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.