Klātienes konsultācijas būs pieejamas visiem skolēniem, kam pastāv mācību pārtraukšanas risks, kā arī 12. klašu skolēniem un profesionālo skolu audzēkņiem, kuriem jākārto valsts pārbaudījumi. Individuāla praktisko iemaņu apguve klātienē varēs notikt arī augstskolu studentiem, kuri apgūst dažādu medicīnas un veterinārmedicīnas programmu pēdējo gadu.
Stingras prasības drošākai tirdzniecībai
Ministru kabinetā tika apstiprinātas sadarbībā ar uzņēmēju un darba devēju pārstāvjiem izstrādāto drošas tirdzniecības prasību kopumu. Tas paredz tirdzniecības vietām vairākus pienākumus, lai mazinātu apmeklētāju drūzmēšanās iespējas. Veikalos un tirgus paviljonos jānodrošina 25 kvadrātmetru platība vienam apmeklētājam un redzamā vietā pie ieejas jāizvieto informācija par maksimālo pieļaujamo apmeklētāju skaitu.
Apmeklētāji veikalā drīkst doties pa vienam, izņemot cilvēkus, kam ir nepieciešama asistenta palīdzība un bērnus līdz 12 gadu vecumam kopā ar vienu pilngadīgu personu. Veikalu apmeklētāji tiek aicināti ievērot tirdzniecības vietās noteiktās prasības – nedrūzmēties pie ieejas, izmantot groziņus vai ratiņus, sekot mērķējumam.
Līdzās tirgotāju pienākumiem tika apstiprinātas tiesības Valsts policijai un pašvaldību policijai pieņemt lēmumu par tūlītēju tirdzniecības vietas slēgšanu apmeklētājiem uz laiku līdz septiņām dienām. Šādu lēmumu var pieņemt gan par atsevišķu veikalu, gan visu tirdzniecības centru kopumā atkarībā no pārkāpuma un atbildības.
Pastiprinātas epidemioloģiskās drošības prasības tirdzniecības vietās, tirdzniecības centros un tirgus paviljonos jāievieš jau no 8. februāra.
Izmaiņas mazumtirdzniecībai klātienē
No 8. februāra, ievērojot "drošas tirdzniecības" principus, paredzēts spert pirmos soļus, lai atteiktos no klātienē iegādājamo preču ierobežojuma sarakstiem. Klātienē veikalos, kuros vismaz 70% no preču sortimenta ir pārtikas preces, drīkstēs tirgot visu preču sortimentu. Līdzīgi arī veikalos, kuros vismaz 70% no preču sortimenta ir higiēnas preces, arī drīkstēs klātienē pārdot visas pārējās preces.
Arī grāmatnīcās drīkstēs pārdot visu preču sortimentu, tātad gan līdz šim atļautās preces, gan kancelejas preces, gan grāmatas.
Darbu līdzšinējā ārkārtējās situācijas regulējuma ietvaros turpina aptiekas, optikas preču veikali, degvielas uzpildes stacijas. Citās tirdzniecības vietās joprojām drīkst pārdot pārtikas preces, higiēnas preces, pirmās nepieciešamības saimniecības preces, mobilo telefonu priekšapmaksas kartes, tabakas izstrādājumus, dzīvnieku barību un preces, sabiedriskā transporta biļetes, mutes un deguna aizsegus un individuālos aizsardzības līdzekļus, kā arī mājražotāju lauksaimniecības produkciju un ziedus.
No 8. februāra klātienē iegādāties drīkstēs elektropreču aksesuārus (vadus, pagarinātājus, lādētājus), līdzekļus kaitēkļu iznīcināšanai (dezinsekcijai un deratizācijai), kā arī, pavasarim tuvojoties, nozīmīgos stādus, dēstus, sīpolus, gumus un sēklas, substrātus un daļu materiālu augsnes ielabošanai.
Starptautiski braucienu tikai neatliekamos gadījumos
Valdība arī izmainīja ieceļošanas kārtību, lai mazinātu jauno, īpaši bīstamo, Covid-19 paveidu nonākšanu Latvijā. No 11. februāra līdz 25. februārim Latvijā drīkstēs ieceļot tikai neatliekamu un būtisku iemeslu dēļ. Iebraukt drīkstēs darba, mācību un studiju nolūkā, kā arī humānu apsvērumu dēļ – ģimenes apvienošanai, medicīnas pakalpojumu saņemšanai, nepilngadīgas personas pavadīšanai, lai atgrieztos dzīvesvietā vai dotos uz bērēm.
Ieceļošanas iemesls pirms ierašanās Latvijā jānorāda, aizpildot anketu tīmekļvietnē covidpass.lv, savukārt dokumentiem, kas apliecina ierašanās iemeslu, jābūt gataviem uzrādīšanai pēc pieprasījuma Valsts policijai vai Valsts robežsardzei. Dokumenti nav jāgatavo uzrādīšanai, ja tie jau ir pieejami kādā no valsts informācijas sistēmām, piemēram, informācija par dzīvesvietu un radniecību.
Svarīgi, ka pasažieru pārvadātāji nedrīkst uzņemt pasažierus, kuri covidpass.lv sistēmā nav norādījuši ceļošanas mērķi. Tāpat ieceļotājiem joprojām ir pienākums gan veikt Covid-19 testu pirms ierašanās Latvijā, gan ievērot pašizolāciju uzreiz pēc ierašanās.
Uz laiku ir pārtraukti arī starptautiskie pasažieru pārvadājumi starp Latviju un Apvienoto Karalisti, Īriju un Portugāli. Tas attiecas gan uz aviosatiksmi, gan autobusu, gan kuģu pārvadājumiem.
Diskusijas par samērīgiem ieceļotāju kontroles uzlabojumiem tupināsies nākamajā Ministru kabineta sēdē.Diskusijas turpināsies arī par "brīvdienu mājsēdes" nosacījumu.