Otrdiena, 28. aprīlis, 2026 17:56

AS “Gaso” plāno dabasgāzes apgādes sistēmu remontu Ogrē

AS “Gaso” plāno dabasgāzes apgādes sistēmu remontu Ogrē
Foto: Ogres novads
Siltā sezona ir laiks, kad AS “Gaso” Latvijas gazificētajos reģionos veic gāzes apgādes sistēmas rekonstrukcijas darbus. To mērķis ir uzturēt infrastruktūru drošu un stabilu tās funkcionēšanu arī ilgtermiņā. Lielākā daļa darbu iedzīvotājiem paiet nemanāmi, tomēr atsevišķos gadījumos nākas rēķināties ar īslaicīgiem satiksmes vai piekļuves ierobežojumiem.

No jūnija līdz oktobra beigām GASO Grīvas prospektā 13 veiks kondensātsavācēja likvidāciju un dabasgāzes ievadu pārbūvi. Ievadu pārbūves darbu izpildes laikā tiks pārtraukta dabasgāzes padeve līdz četrām stundām. Par dabasgāzes pārtraukumu iedzīvotāji tiks savlaicīgi informēti.

Kāpēc jāveic dzīvojamo māju ievadu un noslēgierīču rekonstrukcija?

Šīs ierīces ir izbūvētas un ražotas pirms vairākām desmitgadēm un ir tehniski un morāli novecojušas, citiem vārdiem – savu laiku nokalpojušas.

Veicot plānveida gāzesvadu tehnisko uzraudzību, izvērtējot konstatētos defektus, bojājumus un kopējo tīkla ierīču stāvokli, GASO meistari dažreiz pieņem lēmumu veikt pilnīgu ierīces nomaiņu vai tās pārbūvi, jo kārtējais remonts dažreiz var būt ne tikai saimnieciski nelietderīgs, bet pat tehniski neiespējams.

Mūsdienu tehnoloģijas un kvalitātes prasības šāda veida tīkla ierīcēm ir krietni augstākas, līdz ar to jaunie ievadmezgli viennozīmīgi ir drošāki, samazinās gāzes noplūdes iespējas.

AS “Gaso” ir vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā, kas nodrošina dabasgāzes piegādi no pārvades sistēmas līdz gala patērētājiem. Uzņēmums nodrošina sadales infrastruktūras attīstību, dabasgāzes pieslēgumu izbūvi, sistēmas ekspluatāciju un dabasgāzes uzskaiti, kā arī avārijas dienesta darbību. AS “Gaso” ir pilnībā regulēts uzņēmums un darbojas tikai Latvijas teritorijā. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir AS “Elenger grupp”.

