Darbināt elektroierīces negaisa laikā var būt bīstami
Negaisa laikā jāievēro vairāki drošības pasākumi, kas attiecas uz personīgo elektroierīču lietošanu. Ja ēka nav aprīkota ar zibens un pārsprieguma aizsardzības sistēmām,negaisa laikā elektroierīces darbināt ir bīstami – tās ir jāatvieno no elektrotīkla!Tas ir būtiski, jo nav prognozējama zibens izlādes vieta – tā var skart arī dzīvojamās vai biroju ēkas, radot krasu sprieguma paaugstināšanos nama elektrotīklos, un šis pārspriegums var būt pat 20 reizes augstāks par īpašumā esošo iekārtu darba spriegumu. Prakse rāda, ka no zibens radīta pārsprieguma nereti tiek bojāti televizori, TV dekoderi, datori, apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas iekārtas, veļas un trauku mazgājamās mašīnas, kopētāji u.c. sadzīves tehnika.
Tāpēc negaisa laikā nebūs pietiekami vien ar ierīces izslēgšanu – no strāvas avota jāatvieno arī tās vads. Ja īpašumā nav ierīkotas specializētās zibens un pārsprieguma aizsardzības sistēmas, šādi jārīkojas ar visām sadzīves elektroiekārtām, lai izvairītos no to bojājumiem un elektrotraumu riska. Īpaši bīstami ir, piemēram, negaisa laikā lietot elektrotīklam pieslēgtu datoru un datoram pieslēgtas austiņas, jo zibens izlādes gadījumā elektriskā strāvā caur datoru un tālāk caur austiņām var skart arī cilvēka ķermeni, izraisot smagu vai pat letālu elektrotraumu. Latvijā diemžēl ir reģistrēti šādi nelaimes gadījumi.
Lai vienmēr pasargātu gan sevi, gan īpašumu un elektroierīces no zibens izraisīta pārsprieguma, "Sadales tīkls" iesaka izvērtēt iespējas mājoklī uzstādīt specializētās zibens un pārsprieguma aizsardzības sistēmas, jo īpaši gadījumā, ja ikdienā tiek izmantotas izteikti jutīgas iekārtas, kuras var bojāt pat nelielas sprieguma svārstības.
Negaisa laikā jāuzmanās elektrolīniju tuvumā
"Sadales tīkls" arī brīdina, ka negaisa laikā nav droši atrasties ārā, jo īpaši ir jāuzmanās gaisvadu elektrolīniju un citu elektroietaišu tuvumā! Nekādā gadījumā nedrīkst tuvoties elektrolīnijām, ja tajās iekārušies koki, to zari, vai zemē ir redzams pārrauts elektrolīnijas vads.Par šādām bīstamām situācijām jāziņo "Sadales tīklam", zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404, vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, zvanot 112!
Uzņēmums informē, ka, rūpējoties par savām elektroiekārtām un drošu, netraucētu elektroapgādi, "Sadales tīkla” valdījumā esošajās elektrolīnijās un transformatoru apakšstacijās ir uzstādīti šīm iekārtām atbilstoši pārsprieguma novadītāji. Tomēr tas no zibens izlādes bojājumiem nepasargās klientu īpašumus, tāpēc arī klientiem tiek rekomendēts savos īpašumos ierīkot specializētās aizsardzības sistēmas.
Negaisa laikā "Sadales tīkla" speciālisti pastiprināti seko līdzi LVĢMC prognozēm un situācijai elektrotīklā, lai gadījumā, ja negaisa ietekmē radīsies bojājumi elektrotīklā, traucējot elektroapgādi klientiem, tos operatīvi novērstu.
Par rīcību elektrības pārtraukuma situācijā
Ja īpašumā pazūd elektrība, vispirms jāpārbauda savas mājsaimniecības elektrības drošības slēdžus – tautā tā dēvētos "korķus" – vai tie nav atslēgušies. Nereti elektroapgādes atjaunošanai pietiek vien ar slēdža ieslēgšanu.Ja elektrības drošības slēdži nav atslēgušies, elektroapgādes traucējumu iemesls varētu būt saistīts ar ārējo elektrotīklu. Pirms bojājuma pieteikšanas "Sadales tīklā", uzņēmums aicina apskatīt www.sadalestikls.lv pieejamo Digitālo karti, kur apkopota informācija par jau reģistrētajiem elektrotīkla bojājumiem. Ja bojājums konkrētajā adresē jau ir reģistrēts, speciālisti pie tā novēršanas jau strādā un tas atkārtoti nav jāpiesaka. Tā tiks atslogots bojājumu pieteikšanas tālrunis, dodot iespēju to operatīvi sazvanīt bīstamās situācijās.
Ja bojājums ir vidējā sprieguma elektrotīklā un klienti ir norādījuši savu mobilo tālruni vai e-pastu operatīvās informācijas saņemšanai, par reģistrēto elektrotīkla bojājumu klienti tiks informēti īsziņā vai e-pastā aptuveni 20 minūšu laikā. Lai pārliecinātos, ka elektroapgādes pārtraukuma brīdī informācija tiks saņemta, "Sadales tīkls" aicina portālā www.e-st.lv norādīt vai atjaunot savu mobilā tālruņa numuru vai e-pasta adresi. Šādi vienmēr saņemsiet informāciju par notikumiem elektrotīklā, kas skar jūsu mājokli vai uzņēmumu.
Informāciju sagatavoja Alīna Kozlovska AS "Sadales tīkls" preses sekretāre