VADC uzsver, ka pacientu ārstēšana turpinās arī svētkos, un tieši šajā laikā asins krājumi ir īpaši svarīgi. Ziedojumi šajā periodā nodrošina, ka mediķi var sniegt palīdzību visiem pacientiem, kuriem tā ir nepieciešama, tostarp arī svētku dienās un periodā pēc svētkiem.
Centrs aicina ziedot asinis šodien un rīt, kā arī 2. janvārī. Ziedot asinis iespējams gan pastāvīgajās ziedošanas vietās, gan VADC izbraukumu punktos visā Latvijā.
Līdz 5. janvārim VADC nodrošinās asins donoru pieņemšanu vairākās izbraukuma vietās Latvijā. Šodien donorus gaidīs Madonas Mūzikas skolā Blaumaņa ielā 16 no plkst. 9 līdz 13, Aizkraukles kultūras centrā, Spīdolas ielā 1, no plkst. 10 līdz 13, kā arī IKEA teritorijā, Biķernieku ielā 2, Dreiliņos, Stopiņu novadā, no plkst. 12 līdz 14. Rīt, 30. decembrī, asinis varēs ziedot Dobeles pilsētas kultūras namā, Baznīcas ielā 6, no plkst. 9 līdz 13, kā arī tirdzniecības centrā "Domina Shopping" Rīgā, Ieriķu ielā 3, no plkst. 10 līdz 14. Donoru pieņemšana tirdzniecības centrā "Domina Shopping" paredzēta arī piektdien, 2. janvārī, no plkst. 10 līdz 14.
Savukārt pirmdien, 5. janvārī, VADC izbraukumi notiks Jēkabpils stadiona telpās Brīvības ielā 289 no plkst. 9 līdz 13, Limbažu kultūras namā, Rīgas ielā 9, no plkst. 10 līdz 13, kā arī Rīgā, Skanstes ielā 50B, teritorijā "Skanstes City", no plkst. 10 līdz 14.
VADC pastāvīgi ziedot asinis var vairākās ziedošanas vietās visā Latvijā. Rīgā donorus pieņem Sēlpils ielā 9, kā arī donoru pieņemšanas vietās "Gaiļezers", kas atrodas Hipokrāta ielā 2, un "Saktā", Brīvības bulvārī 32.
Pastāvīgās ziedošanas vietas darbojas arī Daugavpils reģionālajā slimnīcā, Viestura ielā 5, Kurzemes filiālē Liepājā, Slimnīcas ielā 25, Jelgavas pilsētas slimnīcā, Brīvības bulvārī 6, kā arī Vidzemes slimnīcā Valmierā, Jumaras ielā 195, un Latgales filiālē Rēzeknē, 18. novembra ielā 41.