Asinsdonoru centrs šonedēļ dosies 14 izbraukumos pie donoriem, tostarp uz Ogri

Patlaban tiek gaidīti visu asinsgrupu donori, bet īpaši A- asinsgrupas donori.

Pirmdien asinsdonorus gaidīs Jēkabpils stadiona telpās, Brīvības iela 289, no plkst.9 līdz 13, Ogres novada kultūras centrā, Brīvības iela 15, no plkst.10 līdz 14, kā arī Valdemāra iela 118, Rīga, no plkst.10 līda 14, kur piestās VADC specializētais autobuss.

Otrdien, 24.septembrī, notiks trīs izbraukumi - Dobeles pilsētas kultūras namā, Baznīcas iela 6, no plkst.9 līdz 13, Vērgales kultūras namā, Vērgales pagastā, no plkst.9 līdz 11.30, bet specializētais autobuss piestās Gustava Zemgala gatvē 74, Rīgā, no plkst.10 līdz 14.

Trīs izbraukumi gaidāmi trešdien, 25.septembrī. Zentas Mauriņas piemiņas istabā, Lielajā ielā 84, Grobiņā, no plkst.9 līdz 12, Kauguru kultūras namā, Raiņa iela 110, Jūrmalā, no plkst.10 līdz 14, bet specializētais autobuss donorus gaidīs Rīga, Bieķensalas ielā 21, no plkst.10 līdz 14.

Ceturtdien izbraukumi notiks Madonas mūzikas skolā, Blaumaņa ielā 16, no plkst.9 līdz 13, Bauskas slimnīcas poliklīnikā, Dārza ielā 7/1, no plkst.10 līdz `4, bet specializētais autobuss atradīsies Dārzciema iela 86, Rīgā, no plkst.10 līdz 14.

Nedēļa noslēgsies ar specializētā autobusa izbraukumu pie tirdzniecības centra "Riga plaza" Rīgā, no plkst.10 līdz 14, un VADC izbraukumu "DHL Express Latvia", Mazajā Gramzdas ielā 9A, Mārupē, no plkst.10 līdz 14.

Tāpat visu nedēļu strādās pastāvīgajās ziedošanas vietās. Asinis var ziedot Rīgā, Sēlpils ielā 9, Brīvības bulvārī 32 un Hipokrāta ielā 2. Tāpat asinis var ziedot Liepājas slimnīcā - pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni 26557743. Donorus gaida arī VADC Latgales filiālē - 18.novembra ielā 41, Rēzeknes slimnīcā, kā arī reģionālo slimnīcu asins sagatavošanas kabinetos - Ventspilī, Jelgavā, Valmierā un Daugavpilī.

Saskaņā ar Darba likumu, donoram pēc asins ziedošanas nākamajā dienā pienākas apmaksāta atpūtas diena, un, pēc vienošanās ar darba devēju to var piešķirt citā laikā. Darba devējs apmaksā līdz piecām šādām dienām kalendārajā gadā.

Lai ziedotu asinis, līdzi jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam vai jebkurai citai personu identificējošai apliecībai, kas satur sekojošu informāciju - personas kodu, vārdu, uzvārdu un foto.