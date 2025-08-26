Asinsdonoru centrs šonedēļ dosies 15 izbraukumos pie donoriem, tostarp uz Lielvārdi

Šodien līdz plkst.13 asinsdonorus gaida Jēkabpils stadiona telpās. Savukārt asinis Rīgā var nodot pie veikala "Rimi", Valdemāra ielā 112, no plkst.10 līdz 14.
Vēl šodien no plkst.10 līdz 14 asinis ziedot varēs Ventspils augstskolā. Tāpat šodien donorus gaidīs Aizkraukles kultūras centrā no plkst.10 līdz 13.
Otrdien notiks trīs izbraukumi. Dobeles pilsētas kultūras namā asinis varēs nodot no plkst.9 līdz 13. Tāpat donori tiks gaidīti Vecvārkavas novada domē no plkst.9 līdz 12. Savukārt Rīgā specializētais autobuss no plkst.10 līdz 14 piestās Gustava Zemgala gatvē 76.
Trešdien asinis ziedot varēs Alsungas kultūras namā no plkst.9 līdz 13. Tāpat to būs iespējams izdarīt Tukuma Ledus hallē no plkst.9 līdz 13.
Savukārt ceturtdien asinsdonorus gaidīs Zilupes kultūras namā no plkst.9 līdz 12, kā arī Jūrmalas kultūras centrā no plkst.10 līdz 14. Specializētais VADC autobuss piestās Rīgā, Valdemāra ielā 118, no plkst.10 līdz 14.
Piektdien VADC dosies trīs izbraukumos. No plkst.9 līdz 12 asinis varēs nodot Rogovkas ambulancē Nautrēnu pagastā no plkst.9 līdz 12. Tāpat donorus gaidīs Lielvārdes kultūras namā no plkst.10 līdz 13. Piektdien VADC specializētais autobuss piestās pie tirdzniecības centra "Spice" A ieejas no plkst.10 līdz 14.
Visu nedēļu asinis var nodot arī pastāvīgajās ziedošanas vietās. Asinis var ziedot Rīgā, Sēlpils ielā 9, Brīvības bulvārī 32 un Hipokrāta ielā 2, kā arī Liepājas slimnīcā - pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni 26557743. Donorus gaida arī VADC Latgales filiālē - 18.novembra ielā 41, Rēzeknes slimnīcā, kā arī reģionālo slimnīcu asins sagatavošanas kabinetos - Ventspilī, Jelgavā, Valmierā un Daugavpilī.
Saskaņā ar Darba likumu donoram pēc asins ziedošanas nākamajā dienā pienākas apmaksāta atpūtas diena, un pēc vienošanās ar darba devēju to var piešķirt citā laikā. Darba devējs apmaksā līdz piecām šādām dienām kalendārajā gadā.
Lai ziedotu asinis, līdzi jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam vai jebkurai citai personu identificējošai apliecībai, kas satur šādu informāciju - personas kodu, vārdu, uzvārdu un foto.