Asociācija “Ģimene” norāda, ka Latvijas demogrāfiskā situācija, ģimeņu stabilitāte, bērnu dzimstība un valsts ilgtermiņa pastāvēšana ir jautājumi, kas skar ne tikai sociālo politiku, bet arī valsts drošību, tautas nepārtrauktību un Satversmē nostiprinātās pamatvērtības.
“Latvijas nākotne sākas ģimenē. Ja vēlamies stipru valsti, drošu sabiedrību un tautas turpināšanos, laulības, ģimenes, bērnu un dzīvības aizsardzībai ir jābūt vienai no politikas galvenajām prioritātēm,” uzsver Asociācija “Ģimene”.
Sagatavotais 100 punktu priekšlikums aptver 12 galvenos virzienus:
- Ģimenes un laulības konstitucionālā aizsardzība;
- Bērna tiesības uz tēvu, māti un stabilu ģimenes vidi;
- Demogrāfija kā valsts drošības un ilgtspējas prioritāte;
- Finansiālais atbalsts ģimenēm ar bērniem;
- Mājoklis un dzīves vide;
- Laulības noslēgšana, stiprināšana un saglabāšana;
- Pozitīvs ģimenes tēls medijos, kultūrā un sabiedrībā;
- Dzīvības aizsardzība no ieņemšanas brīža līdz dabīgai nāvei;
- Neauglības ārstēšana, mākslīgā apaugļošana un nedzimuša bērna aizsardzība;
- Izglītība, tikumiskā audzināšana un vecāku tiesības;
- Dzimums, identitāte, bērnu aizsardzība un sabiedriskā drošība;
- Pilsoniskā līdzdalība, starptautiskās saistības un patriotisms.
Priekšlikumos īpaša uzmanība pievērsta laulības un ģimenes aizsardzībai, bērna tiesībām uz tēvu un māti, demogrāfijas noteikšanai par valsts drošības prioritāti, atbalsta palielināšanai ģimenēm ar bērniem, dzīvības aizsardzībai no ieņemšanas brīža, vecāku tiesībām izglītībā, bērnu aizsardzībai un patriotiskajai audzināšanai.
Asociācija “Ģimene” aicina visas politiskās partijas, kas piedalīsies 15. Saeimas vēlēšanās, iepazīties ar sagatavoto 100 punktu priekšlikumu un iekļaut šo saturu partijas programmā vai politiskajā piedāvājumā.
Ģimene ir Latvijas nākotnes, tautas pastāvēšanas un valsts ilgtspējas pamats. Tāpēc aicinām politiskās partijas uzņemties atbildību par Latvijas ģimeņu, bērnu un nākamo paaudžu nākotni.