Ceturtdiena, 02.07.2026 01:24
Halina, Ilvars, Lauma
Ceturtdiena, 02.07.2026 01:24
Halina, Ilvars, Lauma
Trešdiena, 1. jūlijs, 2026 17:19

Asociācija “Ģimene” aicina partiju programmās iekļaut ģimenes, demogrāfijas un dzīvības aizstāvības saturu

OgreNet
Asociācija “Ģimene” aicina partiju programmās iekļaut ģimenes, demogrāfijas un dzīvības aizstāvības saturu
Foto: LETA
Trešdiena, 1. jūlijs, 2026 17:19

Asociācija “Ģimene” aicina partiju programmās iekļaut ģimenes, demogrāfijas un dzīvības aizstāvības saturu

OgreNet

Tuvojoties 15. Saeimas vēlēšanām, biedrība Asociācija “Ģimene” ir sagatavojusi 100 punktu priekšlikumu demogrāfijas, ģimenes un dzīvības aizstāvības jomā. Priekšlikums nosūtīts politiskajām partijām ar aicinājumu to izvērtēt un iekļaut savās priekšvēlēšanu programmās vai politiskajā piedāvājumā.

Asociācija “Ģimene” norāda, ka Latvijas demogrāfiskā situācija, ģimeņu stabilitāte, bērnu dzimstība un valsts ilgtermiņa pastāvēšana ir jautājumi, kas skar ne tikai sociālo politiku, bet arī valsts drošību, tautas nepārtrauktību un Satversmē nostiprinātās pamatvērtības.

“Latvijas nākotne sākas ģimenē. Ja vēlamies stipru valsti, drošu sabiedrību un tautas turpināšanos, laulības, ģimenes, bērnu un dzīvības aizsardzībai ir jābūt vienai no politikas galvenajām prioritātēm,” uzsver Asociācija “Ģimene”.

Sagatavotais 100 punktu priekšlikums aptver 12 galvenos virzienus:

  1. Ģimenes un laulības konstitucionālā aizsardzība;
  2. Bērna tiesības uz tēvu, māti un stabilu ģimenes vidi;
  3. Demogrāfija kā valsts drošības un ilgtspējas prioritāte;
  4. Finansiālais atbalsts ģimenēm ar bērniem;
  5. Mājoklis un dzīves vide;
  6. Laulības noslēgšana, stiprināšana un saglabāšana;
  7. Pozitīvs ģimenes tēls medijos, kultūrā un sabiedrībā;
  8. Dzīvības aizsardzība no ieņemšanas brīža līdz dabīgai nāvei;
  9. Neauglības ārstēšana, mākslīgā apaugļošana un nedzimuša bērna aizsardzība;
  10. Izglītība, tikumiskā audzināšana un vecāku tiesības;
  11. Dzimums, identitāte, bērnu aizsardzība un sabiedriskā drošība;
  12. Pilsoniskā līdzdalība, starptautiskās saistības un patriotisms.

Priekšlikumos īpaša uzmanība pievērsta laulības un ģimenes aizsardzībai, bērna tiesībām uz tēvu un māti, demogrāfijas noteikšanai par valsts drošības prioritāti, atbalsta palielināšanai ģimenēm ar bērniem, dzīvības aizsardzībai no ieņemšanas brīža, vecāku tiesībām izglītībā, bērnu aizsardzībai un patriotiskajai audzināšanai.

Asociācija “Ģimene” aicina visas politiskās partijas, kas piedalīsies 15. Saeimas vēlēšanās, iepazīties ar sagatavoto 100 punktu priekšlikumu un iekļaut šo saturu partijas programmā vai politiskajā piedāvājumā.

Ģimene ir Latvijas nākotnes, tautas pastāvēšanas un valsts ilgtspējas pamats. Tāpēc aicinām politiskās partijas uzņemties atbildību par Latvijas ģimeņu, bērnu un nākamo paaudžu nākotni.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?