Vēstules autori arī uzskata, ka priekšlikumi sagatavoti, faktiski ignorējot lielāko nacionālo mediju organizāciju viedokli, kas vairākkārt pausts Mediju politikas konsultatīvās padomes sēdēs un citos darba formātos.
Asociācija uzsver, ka esošais MAF modelis ir izveidots pēc plašām konsultācijām un panāktiem kompromisiem, gadu no gada veicot labojumus atbalsta programmu nolikumos, lai nodrošinātu līdzsvarotu atbalstu sabiedriski nozīmīga satura radīšanai visdažādākajos medijos. Ņemtas vērā dažādu mediju kanālu specifiskās izmaksas dažādās pozīcijās un daļēji ņemta vērā institucionāla atbalsta nepieciešamība nacionālajiem medijiem, teikts vēstulē.
Vienlaikus KM priekšlikumi fundamentāli mainītu gadu gaitā izveidoto atbalsta sistēmu. "Uzskatām, ka piedāvātās izmaiņas ir nepamatotas, var izraisīt nestabilitāti mediju atbalsta sistēmā un radīt negatīvu efektu mediju daudzveidībai," norāda vēstules autori.
Asociācija ir atvērta izmaiņām, jo saprot, ka mediju vide strauji transformējas un kādreiz tikai drukātā formātā iznākušie masu saziņas līdzekļi ir kļuvuši multimediāli, ar interneta mediju sadaļām un audiovizuāliem kanāliem. Tomēr vēstulē tiek uzsvērts, ka jebkurām izmaiņām ir jābūt izpētē balstītām. "Eksperimenti ar mediju atbalsta formām šobrīd nav pieļaujami," pauž asociācija.
Tādēļ asociācija izteikusi priekšlikumu pakāpeniskai un prognozējamai pārejai uz citādu atbalsta modeli. Tas ir prezentēts gan KM, gan SIF pārstāvjiem sarunu laikā. Asociācija ieteikusi nākamgad lielāko daļu finansējuma atstāt konkursiem pēc iepriekšējās sistēmas, proporcionāli samazinot katrai mediju grupai paredzēto finansējumu, bet pārējo kā pilotprojektu atstāt konkursiem pēc KM piedāvātā varianta, un tikai pēc tam, izvērtējot rezultātus, virzīties uz jauno vai citu variantu, tā saglabājot prognozējamību.
Vēstules autori uzsver, ka nedrīkst pieļaut situāciju, kāda nozarē izveidojās digitalizācijas atbalsta finansējuma konkursa laikā, kad "KM neieklausījās nozares iebildumos pret kārtējiem eksperimentiem un rezultātā valdībai nācās meklēt finansiālus risinājumus situācijas noregulēšanai".
Tāpat tiek norādīts, ka mediju uzņēmumiem ir nepieciešama stabilitāte, un tie sagaida, ka var paļauties uz izsvērtu politikas veidotāju rīcību. "Sasteigtas un nepamatotas izmaiņas var atstāt negatīvu efektu uz sabiedriski nozīmīga satura pieejamību sabiedrībai un mediju daudzveidību," uzskata asociācijā.
Kā vēstīts, KM un Mediju politikas konsultatīvā padome ir pabeigusi darbu pie MAF konkursu nolikumu jaunajām redakcijām, kuras 5. decembra sēdē izskatītas SIF padomes sēdē.
MAF nacionālo mediju konkursā plānots mainīt finansējuma sadalīšanas kārtību, pārejot no līdzšinējās finansējuma sadales starp mediju veidiem uz "atvērtu, konkurenci un kvalitāti veicinošu konkursa modeli".
Izmaiņas paredz atteikties no līdzšinējā MAF finansējuma sadalījuma pa mediju tipiem - drukātajai presei, radio, televīzijai un interneta medijiem, piedāvājot vienotu konkursu visiem nacionālajiem medijiem. Tas nozīmēs, ka turpmāk mediji konkurēs vienā grupā, kur galvenais vērtēšanas kritērijs būs sabiedriski nozīmīga satura kvalitāte un ietekme, nevis medija formāts.
Priekšlikuma mērķis ir veicināt godīgu konkurenci un pielāgoties mūsdienu mediju vides realitātei, kur robežas starp mediju veidiem ir izplūdušas, argumentē KM, kuras skatījumā izmaiņas konkursu padarīšot atbilstošāku mūsdienu mediju videi, konkurētspējīgāku un nodrošinās vienlīdzīgākas iespējas visiem pretendentiem.