Oveselība aicina uz atbalsta grupas konsultācijām pie uztura speciālista mazā grupā (3-5 dalībnieki) attālināti 14.oktobrī pl.17.00 vai pl.19.00.

Mūsdienās masu mēdiji un sociālie tīkli ir pilni ar informāciju par brīnumlīdzekļiem un brīnumdiētām, konsultāciju laikā ir iespēja kopā ar uztura speciālistu izzināt un priekš sevis sakārtot ēšanas paradumus, kas ietekmē mūsu dzīves kvalitāti. Apsekot mītus/patiesību un uzzināt informāciju, kas ir balstīta zinātnē un praktizējoša speciālista pieredzē. 

Uztura konsultācija notiks nelielā grupā (3-5 cilvēki), kuras sākumā tiks uzzinātas galvenās klātesošo veselības problēmas un lietas, kas traucē justies labi. Konsultācijas dalībniekiem tiks sniegti padomi par to, kā ar dzīvesveida palīdzību var mazināt šīs problēmas.

Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots, tāpēc iepriekšēja reģistrēšanās ir obligāta. Interesenti ir aicināti reģistrēties nodarbībām, sūtot pieteikumu uz e-pastu .

Uztura konsultācija notiks attālināti Zoom platformā. Pieejas saite tiks nosūtīta pēc pieteikuma saņemšanas.

Oveselība konsultācijas organizē īstenojot ESF projektu "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem" (Nr.9.2.4.2/16/I/031).

