Izpētīts, ka cilvēks vienas dienas laikā izdomā vidēji 70 000 domu. Dažkārt to plūsma ir tik strauja, ka atsijāt labās un gudrās domas no sliktajām, liekajām ir teju neiespējami, tāpēc prātā veidojas domu sastrēgumi. Tie veicina stresu, bet līdz ar to – arī labsajūtas, dzīves kvalitātes pasliktināšanos. Lai no tā izvairītos, ikdienā ieteicams ievērot ne vien ķermeņa, bet arī domu higiēnu.

Ja vēl ne tik senā pagātnē lielākā vērtība bija prasme iegūt nepieciešamo informāciju, tagad zelta vērta ir prasme izvairīties no liekās. Tādēļ Oveselība organizē atbalsta grupu nodarbību ciklu stresa mazināšanai un veselīga dzīvesveida atjaunošanai. 

Šo ciklu veidos trīs bezmaksas nodarbības, kas norisināsies klātienē 14., 21. un 28.oktobrī plkst. 19.00 Jumpravas kultūras namā. Nodarbību mērķis ir iepazīt, sakārtot un attīstīt savu iekšējo pasauli, tā uzlabojot kopējo labsajūtu, kas šajā stresa pilnajā laikā ir veselībai ļoti svarīgi.

Nodarbību tēmas:

-Kas ir apzinātība jeb kā izslēgt autopilotu savā dzīvē?

-Kā mijiedarbojas sajūtas, emocijas, ķermenis un pašpieredze jeb kā palīdzēt sev stresa un spriedzes situācijās?

-Kā izprast un novērst trauksmi, bailes un raizes dzīvē un darbā?

Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots. Interesenti ir aicināti reģistrēties nodarbībām, sūtot pieteikumu uz e-pastu  vai 

Nodarbībās drīkst piedalīties personas, kuras var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu kopā ar personas apliecinošu

dokumentu.

Oveselība nodarbības organizē īstenojot ESF projektu "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem" (Nr.9.2.4.2/16/I/031).

