LVĢMC, informējot par iespējamiem plūdiem, atgādina, ka, pārvietojoties plūdu apdraudētajās teritorijās, ir jābūt piesardzīgam, kā arī to, ka atrasties uz ledus ir ļoti bīstami, jo, ūdens līmenim strauji mainoties, var sākties ledus iešana.
Arī Ogres novads atrodas plūdu riska teritorijā, turklāt no krastiem var iziet ne tikai Ogres upe un Mazā Jugla, bet arī mazākas upes.
Kā zināms, Ogrē un tās apkaimē sezonāli plūdi un pali nav retums, var teikt, tie tiek piedzīvoti regulāri. Ogres upe ir līkumaina, ar smilts sērēm gultnē, pavasaros un arī ziemā tajā veidojas ledus sastrēgumi; plūdi un pali var nodarīt būtiskus kaitējumus upes krastos esošajai infrastruktūrai, iedzīvotāju īpašumiem un cilvēku dzīvībai un veselībai.
Pavisam nesenā pagātnē – naktī no 16. uz 17. decembri – Ogres dārziņu teritorijas zemākajās vietās Ogres upes ūdens līmenis strauji cēlās, upe izgāja no krastiem, izmetot ledus vižņus un appludinot dažus nekustamos īpašumus. Straume ledus vižņus veiksmīgi aizvirzīja līdz Ogres upes lejtecei, kur tie, nu jau pārvērtušies īstos ledus gabalos, vēl arvien atrodas pie Ogres ietekas Daugavā.
Plūdu gadījumos iedzīvotāji bieži vien vaino Ogres HES, pārmet par aizvaru savlaicīgu nepacelšanu. Šodien, 17. februārī, visi HES dambja aizvari ir vaļā, nekādu šķēršļu ūdens plūsmai un ledus virzībai nav.
Pašreizējā situācijā, kad āra temperatūra ir plusos un lietus strauji izkausē sniega kārtu, ūdens līmenis paaugstinās daudzviet. Ogres novada pašvaldības policija un citi atbildīgie dienesti un speciālisti pastāvīgi apseko teritorijas un ir gatavi operatīvai rīcībai plūdu gadījumā.
Ogres pilsētas teritorijā ūdens līmeņa paaugstināšanās vērojama arī Urgas upītē, taču, izskatās, ka pagaidām plūdu draudus ūdens līmeņa celšanās nerada.
Ja ūdens līmenis strauji ceļas un pastāv plūdu draudi, iedzīvotāji var zvanīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālruni 112.
Ar Ogres novada pašvaldības policiju var sazināties pa tālruni 65047100 darba laikā no plkst. 8.00 līdz 17.00, zvanot pēc darba laikā, zvans automātiski tiks savienots ar Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres iecirkņa dežūrdaļu.
Ieteikumi rīcībai plūdu apdraudējuma gadījumā: https://www.vugd.gov.lv/lv/pludi