Kā zināms, atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6. punktam Ogres novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Ogres novada pašvaldībā saņemta Zemgales rajona tiesas 2021. gada 4. augusta vēstule, ar kuru Zemgales rajona tiesa paziņo, ka nostiprinājuma lūgums, ar kuru Lielvārdes novada pašvaldība (saskaņā ar administratīvi teritoriālo reformu no šī gada 1. jūlija – Ogres novada pašvaldība) un persona L.P. lūdz nostiprināt īpašuma tiesības L.P. uz nekustamo īpašumu Miera iela 28, Lielvārde, ar 2021. gada 3. augusta tiesneses lēmumu atstāts bez ievērības.
Izvērtējot tiesneses lēmumā norādīto un Ogres novada pašvaldības rīcībā esošos dokumentus, konstatēts, ka Lielvārdes novada dome, pieņemot lēmumu nodot atsavināšanai izsoles kārtībā apbūvētu zemes vienību un lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un noslēdzot līgumu ar personu L.P., ir rīkojusies pretēji Atsavināšanas likumā un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajai kārtībai un mērķim.
Lielvārdes novada dome 2020. gada 28. oktobra sēdē pieņēma lēmumu Nr. 330 “Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai”, ar kuru nolēma atsavināt Lielvārdes novada pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus, tajā skaitā nekustamo īpašumu Miera iela 28, Lielvārde, kā atsavināšanas veidu nosakot tā pārdošanu izsolē.
Pēc notikušās izsoles Lielvārdes novada dome 2021. gada 31. martā pieņēma lēmumu Nr. 98 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma Miera iela 28, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu” par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Miera iela 28, Lielvārde, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar personu L.P., kas izsolē nosolīja augstāko cenu.
Pamatojoties uz Lielvārdes domes lēmumu, 2021. gada 9. jūnijā starp Lielvārdes novada pašvaldību un L.P. tika noslēgts pirkuma līgums par nekustamā īpašuma Miera iela 28, Lielvārdē, iegādi. Līgumā noteikto pirkuma maksu 10 600 eiro apmērā pircējs samaksājis pirms šī līguma parakstīšanas – šī gada februārī un martā.
Taču izrādās, ka saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas reģistrētajiem datiem L.P. nav būvju lietotājs, tiesiskais valdītājs vai īpašnieks, līdz ar to Lielvārdes novada dome, pieņemot lēmumu par īpašuma atsavināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar L.P., nav ievērojusi likumos noteikto.
Pieņemot lēmumu par Lielvārdes novada domes 2021. gada 31. marta lēmumu Nr. 98 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma Miera iela 28, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu” atcelšanu, deputāti nolēma arī izdarīt grozījumus Lielvārdes novada domes 2020. gada 28. oktobra lēmumā Nr. 330 “Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai”, lai no atsavināšanai paredzēto nekustamo īpašumu saraksta svītrotu nekustamo īpašumu Miera iela 28, Lielvārdē.
Saskaņā ar pieņemto lēmumu pašvaldībai ir jāatmaksā personai L.P. nekustamā īpašuma pirkuma maksu 10 600 eiro apmērā un jāsedz izdevumi, kas L.P. radušies saistībā ar tās īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.