Neskatoties uz to, ka 2020. gadā ir palielinājies kopējais veikto kontroļu skaits, pārkāpumi reģionālajā sabiedriskajā transportā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem,konstatētinedaudz mazāk –pērn pārkāpumi konstatēti 5% gadījumu, 2019. gadā – 6% gadījumu, bet 2018. gadā – 7% gadījumu. Pārkāpumi lielākoties – 89% gadījumu – saistīti ar biļešu tirdzniecību, piemēram, pasažierim netika izsniegta biļete;nulles vērtības biļete izsniegta pasažierim, kuram tā nepienākas;biļete izsniegta īsi pirms kontroles uzņemšanas autobusā; autobusa vadītājs neapstājās, lai uzņemtu kontroli autobusā. Šādi gadījumi, tāpat kā citus gadus, visbiežāk bijuši Pierīgas maršrutos. Tāpat kontrolieri konstatējuši, ka atsevišķos gadījumos autobusa vadītājs neievēroja kustības sarakstu, pārvadātājs nebija uzstādījis aktuālo kustības sarakstu pieturvietā u.tml.
Autotransporta direkcija (ATD) aicina pasažieru ņemt biļeti, atgādinot, ka statistiku par katra reisa pieprasījumu veido izsniegto biļešu skaits! Par gadījumiem, kad netiek izsniegta biļete vai konstatēti cita veida pārkāpumi, aicinām ziņot kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.
Pērn rudenī un ziemā, salīdzinot ar pavasari, pasažieri daudz apzinīgāk ievēroja valdības noteiktos ierobežojumus saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanu sabiedriskajā transportā. Kontrolieri vien atsevišķos gadījumos konstatēja to, ka pasažieris braucis bez sejas maskas vai nav ievērojis distanci, ieņemot sēdvietu, kas bijusi marķēta. Savukārt pārvadātāji bijuši apzinīgi jau kopš pavasara, operatīvi reaģējot ikreiz, kad tika ieviesti jauni ierobežojumi, piemēram, prasība neuzņemt vienā autobusā vai vilciena vagonā vairāk pasažieru par 50% no tā ietilpības. Tāpat pārvadātāji regulāri dezinficē transportlīdzekļus, īpašu uzmanību pievēršot virsmām, kurām pasažieri bieži pieskaras. Rūpējoties par savu darbinieku drošību, pārvadātāji ir norobežojuši autobusa vadītāja vietu ar aizsargstiklu vai nepārdod biļetes rindā aiz autobusa vadītāja.
Autotransporta direkcija atgādina, ka, braucot sabiedriskajā transportā, sejas maska ir jālieto obligāti. Tāpat aicinām iedzīvotājus, kuri neizmanto sabiedrisko transportu darba vajadzībām, izvērtēt brauciena nepieciešamību un izmantot citas pārvietošanās alternatīvas, piemēram, īsu distanci mērojot kājām! Ja citu alternatīvu nav, rekomendējam brauktlaikā, kad pasažieru plūsma ir mazāka, piemēram, dienas vidū.
Informāciju sagatavoja:Zane Plone,Valsts SIA "Autotransporta direkcija" Sabiedrisko attiecību vadītāja