Autotransporta direkcija (ATD) aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.
Piektdiena, 10. septembris, 2021 09:17
ATD: izmaiņas maršrutā Rīga–Bebrene
Atsaucoties iedzīvotāju ierosinājumiem, no 2021. gada 13. septembra maršruta Nr.7006 Rīga–Bebrene reisā, kas pieturā Bebrene pirmdienās un sestdienās tiek uzsākts plkst.4.50, tiks iekļauta pietura Ogres šoseja.