Ceturtdiena, 09.10.2025 20:19
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 20:19
Elga, Elgars, Helga
Piektdiena, 10. septembris, 2021 09:17

ATD: izmaiņas maršrutā Rīga–Bebrene

ATD: izmaiņas maršrutā Rīga–Bebrene
Piektdiena, 10. septembris, 2021 09:17

ATD: izmaiņas maršrutā Rīga–Bebrene

Atsaucoties iedzīvotāju ierosinājumiem, no 2021. gada 13. septembra maršruta Nr.7006 Rīga–Bebrene reisā, kas pieturā Bebrene pirmdienās un sestdienās tiek uzsākts plkst.4.50, tiks iekļauta pietura Ogres šoseja.

Autotransporta direkcija (ATD) aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?