Šajā reģistrā kopumā ir reģistrētas jau 34 autoostas.
Ogres autoostai ir piešķirta trešā kategorija, un tas nozīmē, ka autoostai obligāti jānodrošina šādi pakalpojumi:jānodrošina biļešu tirdzniecība; ir jābūt iespējai izmantot pasažieru platformas; informācijai par autobusu kustības sarakstiem, platformu, no kuras atiet un pie kuras pienāk autobuss, autobusa pienākšanas un atiešanas laiku un tā atbilstību kustības sarakstam jābūt pasažieriem ērti pieejamai; jānodrošina iespēja izmantot labierīcības un jāaprīko vieta maza bērna aprūpei; jānodrošina iespēja izmantot ar sēdvietām aprīkotu apsildāmu uzgaidāmo telpu, kas pieejama līdz pēdējā reisa uzsākšanai.
Iepriekšējā gadā, apsekojot Ogres autoostu (Brīvības ielā 12a), tika konstatēts, ka tajā netiek nodrošināti vairāki pakalpojumi, kas saskaņā ar MK noteikumiem "Autoostu noteikumi" autoostai būtu obligāti jānodrošina, piemēram, autoostā nevarēja iegādāties biļeti, pasažieriem nebija iespējas izmantot labierīcības, kā arī nebija nodrošināta vieta, kur jaunie vecāki varētu aprūpēt savu bērnu. Ņemot vērā, ka šogad nepilnības tika novērstas, Ogres autoosta ir iekļauta Autoostu reģistrā.
2019. gadā stājās spēkā Autoostu noteikumi, kuru mērķis ir uzlabot autoostās pieejamo pakalpojumu klāstu un samazināt kopējās izmaksas. Visas autoostas tiek reģistrētas un iedalītas četrās kategorijās atkarībā no apkalpoto reisu skaita gadā un vidējā pasažieru skaita mēnesī. Katrai kategorijai jānodrošina konkrēts pakalpojuma klāsts: visām kategorijām obligāti jānodrošina autobusu pienākšanas un atiešanas platformas, kā arī informācija par kustības sarakstiem, platformām autobusu pienākšanas un atiešanas laiku; trešajai kategorijai papildus tam jānodrošina biļešu tirdzniecība, labierīcības (ieskaitot vietu, kur jaunie vecāki varētu aprūpēt savu bērnu) un ar sēdvietām aprīkota apsildāma uzgaidāmā telpa, savukārt pirmajai un otrajai kategorijai, neskaitot visu iepriekš minēto, jānodrošina arī iespēja uzglabāt bagāžu.
Autotransporta direkcija autoostu darbības uzraudzību veic vismaz reizi gadā, pārbaudot atbilstoši piešķirtajai autoostas kategorijai obligāti sniedzamo pakalpojumu pieejamību.Tai ir tiesības pārskatīt un mainīt autoostas esošo kategoriju vai to izslēgt no Autoostu reģistra.
Informāciju sagatavoja Lilita Pelčere, VSIA Autotransporta direkcijas Sabiedrisko attiecību speciāliste