Ceturtdiena, 09.10.2025 15:29
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:29
Elga, Elgars, Helga
Piektdiena, 16. aprīlis, 2021 09:00

ATD: sabiedriskā transporta un taksometru pasažieriem iespēja laimēt trīs balvas 500 eiro vērtībā trīs mēnešus

ATD: sabiedriskā transporta un taksometru pasažieriem iespēja laimēt trīs balvas 500 eiro vērtībā trīs mēnešus
Piektdiena, 16. aprīlis, 2021 09:00

ATD: sabiedriskā transporta un taksometru pasažieriem iespēja laimēt trīs balvas 500 eiro vērtībā trīs mēnešus

Ēnu ekonomikas mazināšanai Valsts ieņēmumu dienests čeku loterijas ietvaros organizē tematisko nozaru izlozes, un šajā ceturksnī, no 2021. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, izvēlēta arī pasažieru sauszemes pārvadājumu nozare. Tādējādi pasažieri, veicot garākus attālumus reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos, kur biļetes cena ir vismaz 5 eiro, vai iegādājoties abonementa biļeti, tiek aicināti darījumu apliecinošu dokumentu reģistrēt interneta vietnē www.cekuloterija.lv. Tāpat izsniegtos attaisnojuma dokumentus aicināti iesniegt taksometru pasažieri, ja brauciena summa ir vismaz 5 eiro.

Reģistrējot sabiedriskā transporta biļeti vai attaisnojuma dokumentu, kas izsniegts, izmantojot taksometra sniegtos pakalpojumus, pasažieriem būs iespēja trīs mēnešus laimēt trīs naudas balvas 500 eiro vērtībā. No aprīļa čeku loterijā var piereģistrēt ne tikai čekus, kvītis un biļetes, bet arī rēķinus par iegādātām precēm un saņemtiem pakalpojumiem, kas apmaksāti ar internetbankas starpniecību.

Lai pievērstu iedzīvotāju uzmanību nozarēm ar augstu ēnu ekonomikas risku, Valsts ieņēmumu dienests ik ceturksni izraugās kādu konkrētu nozari, ar kuras attaisnojuma dokumentiem var piedalīties īpašā nozaru izlozē un katru mēnesi laimēt trīs naudas balvas. Izraudzītās nozares tiek publicētas tīmekļvietnē www.cekuloterija.lv/nozares. Izraugoties nozari, Valsts ieņēmumu dienests ņem vērā reģistrēto elektronisko kases aparātu skaitu, nedeklarētās darba samaksas īpatsvaru, riskanto uzņēmumu īpatsvaru nozarē u.c. dienestam pieejamo informāciju.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iedzīvotāji tiek aicināti sazināties ar Valsts ieņēmumu dienestu, zvanot pa tālruņa numuru 67120011 vai rakstot uz e-pasta adresi:.

Papildu informācija par nozaru izlozi pieejama Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā šeit: 

Informāciju sagatavoja Zane Plone, VSIA Autotransporta direkcijas Sabiedrisko attiecību vadītāja

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?