Reģistrējot sabiedriskā transporta biļeti vai attaisnojuma dokumentu, kas izsniegts, izmantojot taksometra sniegtos pakalpojumus, pasažieriem būs iespēja trīs mēnešus laimēt trīs naudas balvas 500 eiro vērtībā. No aprīļa čeku loterijā var piereģistrēt ne tikai čekus, kvītis un biļetes, bet arī rēķinus par iegādātām precēm un saņemtiem pakalpojumiem, kas apmaksāti ar internetbankas starpniecību.
Lai pievērstu iedzīvotāju uzmanību nozarēm ar augstu ēnu ekonomikas risku, Valsts ieņēmumu dienests ik ceturksni izraugās kādu konkrētu nozari, ar kuras attaisnojuma dokumentiem var piedalīties īpašā nozaru izlozē un katru mēnesi laimēt trīs naudas balvas. Izraudzītās nozares tiek publicētas tīmekļvietnē www.cekuloterija.lv/nozares. Izraugoties nozari, Valsts ieņēmumu dienests ņem vērā reģistrēto elektronisko kases aparātu skaitu, nedeklarētās darba samaksas īpatsvaru, riskanto uzņēmumu īpatsvaru nozarē u.c. dienestam pieejamo informāciju.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iedzīvotāji tiek aicināti sazināties ar Valsts ieņēmumu dienestu, zvanot pa tālruņa numuru 67120011 vai rakstot uz e-pasta adresi:.
Papildu informācija par nozaru izlozi pieejama Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā šeit:
Informāciju sagatavoja Zane Plone, VSIA Autotransporta direkcijas Sabiedrisko attiecību vadītāja