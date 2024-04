ATD saistībā ar "Liepājas autobusu parka" nespēju izpildīt visus reisus pieļauj iespēju pārtraukt līgumu

Viņš norādīja, ka ceturtdien, 7.jūlijā, ir sasaukta Sabiedriskā transporta padomes ārkārtas sēde, kurā tiks skatīts jautājums par "Liepājas autobusu parka" nespēju izpildīt visus paredzētos reisus, kā arī ir sākta sistemātisko pārkāpumu uzskaites procedūra, kas var novest arī pie tā, ka līgums var tikt pārtraukts, ja uzņēmums netiks galā ar šo problēmu.

Godiņš skaidroja, ka "Liepājas autobusu parks" nespēj izpildīt visus paredzētos reisus saistībā ar šoferu trūkumu.

"Situācija nav apmierinoša. Katru dienu tiek komunicēts ar uzņēmuma vadību, tostarp arī vakar [5.jūlijā] bija tikšanās ar "Liepājas autobusu parka" valdi un padomi, kurā ATD norādīja, ka situācija nav pieņemama un ir nepieciešams maksimāli ātrs risinājums," teica Godiņš.

Viņš minēja, ka nav pieņemamas divas lietas - attiecīgo reisu neizpilde un kompānijas komunikācija gan ar attiecīgajām pašvaldībām, gan arī ar pasažieriem. "Abas problēmas uzņēmums sola risināt," teica Godiņš.

Tāpat viņš piebilda, ka vēl dienu pirms līgums stāšanas spēkā uzņēmums apliecināja ATD, ka ir nokomplektēts pilns štats, kas nepieciešams, lai sniegtu līgumā noteiktos pakalpojumus, taču pirmajā dienā apmēram 10 šoferu neieradās darbā.

Vienlaikus "Liepājas autobusu parks" informē, ka trešdien saistībā ar autobusu vadītāju slimošanu kompānija maršrutā "Liepāja-Grāvīši" nevarēs nodrošināt reisu plkst.12.05 no Liepājas un plkst.13.50 no Grāvīšiem, maršrutā "Liepāja-Aizpute" kompānija nevarēs nodrošināt reisus plkst.16 no Liepājas un plkst.17 no Aizputes, maršrutā "Liepāja-Dunalka-Cīrava" - reisus plkst.5.45 no Liepājas un plkst.6.49 no Cīravas, maršrutā "Dunalka-Liepāja" - reisu plkst.8.40 no Dunalkas, maršrutā "Liepāja-Pāvilosta" - reisus plkst.15.45 no Liepājas un plkst.17.30 no Pāvilostas, maršrutā "Rucava-Bārta-Liepāja" - reisu plkst.7.21 no Rucavas, maršrutā "Ziemupe-Liepāja" - reisu plkst.7.25 no Ziemupes, maršrutā "Liepāja-Nīca" - reisus plkst.6.20 no Liepājas un plkst.7.15 no Nīcas.

Saistībā ar šoferu slimību un neesamību Ogrē netiks izpildīts reiss plkst.4.50 Ērgļi-Suntaži-Rīga, reiss plkst.5:40 Jaunogre-Dārziņi- AS "Ogre", reiss plkst.6 "Ogres autobuss"- AS "Ogre", reiss plkst.6.25 AS "Ogre"-"Ogres autobuss"-AS "Ogre", reiss plkst.6.30 AS "Ogre"-Dārziņi-Jaunogre, reiss plkst.6.40 Ogre-Lielvārde-Rembate-Ogre, reiss plkst.7.06 AS "Ogre"-Mārīte-AS "Ogre", reiss plkst.7.30 Jaunogre-Ogres stacija-Dārziņi-Jaunogre, reiss plkst.8.05 AS "Ogre"- "Ogres autobuss"-Stadions, reiss plkst.15 AS "Ogre"-"Ogres autobuss"- Stadions, reiss plkst.15 Rīga-Suntaži-Ērgļi, reiss plkst.15.41 Stadions-"Ogres autobuss", reiss plkst.16.20 "Ogres autobuss"-Stadions-AS "Ogre", reiss plkst.16.41 AS "Ogre"-"Ogres autobuss"-AS "Ogre", reiss plkst.17.10 Jaunogre-Ogres stacija-Dārziņi-Jaunogre, kā arī reiss plkst.18.10 Jaunogre-Dārziņi-Jaunogre.

Saistībā ar šoferu slimību un neesamību Aizkrauklē trešdien netiks izpildīts reiss plkst.5.30 Aizkraukles autoosta-Koknese-Vecbebri, reiss plkst.5.50 Aizkraukles autoosta-Jaunjelgava, reiss plkst.6 Vecbebri-Kokneses stacija, reiss plkst.6.10 Jaunjelgava- Aizkraukles autoosta, reiss plkst.6.30 Aizkraukles autoosta-Daudzeva-Nereta, reiss plkst.6.40 Aizkraukles autoosta-Irši caur Tupišēniem, reiss plkst.6.40 Nereta-Daudzeva-Aizkraukles autoosta, reiss plkst.6.55 Kurmene-Valle-Rīga, reiss plkst.7.55 Nereta-Daudzeva-Aizkraukles autoosta, reiss plkst.8 Aizkraukles autoosta-Vēsmas, reiss plkst.8.23 Kokneses stacija-Ozoli-Vecbebri, reiss plkst.8.55 Vēsmas-Aizkraukles autoosta.

Tāpat netiks izpildīts reiss plkst.9 Vecbebri-Aizkraukles autoosta, reiss plkst.9.05 Aizkraukles autoosta-Dzelzceļa stacija-Aizkraukles autoosta, reiss plkst.9.35 Ērberģe-Jaunjelgava-Aizkraukles autoosta, reiss plkst.11.10 Aizkraukles autoosta-Dzelzceļa stacija-Aizkraukles autoosta, reiss plkst.11.30 Aizkraukles autoosta-Skrīveru stacija, reiss plkst.11.35 Aizkraukles autoosta-Jaunjelgava, reiss plkst.12 Skrīveru stacija-Aizkraukles autoosta, reiss plkst.12 Jaunjelgava-Aizkraukles autoosta, reiss plkst.12.05 Aizkraukles autoosta-Irši caur Odzienu, reiss plkst.12.45 Rīga-Valle-Kurmene, reiss plkst.13 Aizkraukles autoosta-Pļaviņas, reiss plkst.13.45 Aizkraukles autoosta-Jaunjelgava-Ērberģe, reiss plkst.14.40 Pļaviņas -Aizkraukles autoosta, reiss plkst.14.50 Aizkraukles autoosta-Pļaviņas, reiss plkst.15 Aizkraukles autoosta-Daudzeva-Nereta, reiss plkst.15.05 Nereta-Daudzeva-Aizkraukles autoosta, reiss plkst.15.15 Rīga-Nereta un reiss plkst.15.40 Pļaviņas Aizkraukle.

Trešdien netiks izpildīts arī reiss plkst.16.35 Aizkraukles autoosta-Dzelzceļa stacija-Aizkraukles autoosta, reiss plkst.16.45 Nereta-Daudzeva-Aizkraukles autoosta, reiss plkst.17.10 Aizkraukles autoosta-Krapes krustojums, reiss plkst.17.30 Aizkraukles autoosta-Dzelzceļa stacija-Aizkraukles autoosta, reiss plkst.17.50 Krapes krustojums-Aizkraukle, reiss plkst.18.20 Aizkraukles autoosta-Daudzeva-Nereta, reiss plkst.18.30 Aizkraukles autoosta-Skrīveru stacija, kā arī reiss plkst.19.10 Skrīveru stacija-Aizkraukles autoosta.

Aizkraukles novada mājaslapā, atsaucoties uz "Liepājas autobusu parka" valdes locekļa Māra Ārberga skaidroto, minēts, ka aktīvi tiek meklēti risinājumi, lai ceturtdien, 7.jūlijā, neizpildīto reisu skaits būtiski saruktu.

Jau vēstīts, ka no 1.jūlija sākta pakalpojumu sniegšana atbilstoši jaunajiem līgumiem divās lotēs. SIA "Tukuma auto" nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumus lotē "Jēkabpils, Preiļi, Līvāni", bet "Liepājas autobusu parks" - "Ogre, Aizkraukle" lotē.

Vienlaikus ATD konkursā par reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanu tīkla daļās "Cēsis" un "Limbaži, Sigulda" uzvarējusī AS "Nordeka" nevarēja sagādāt prasībām atbilstošus autobusus, tāpēc nevarēja šajos maršrutos nodrošināt pakalpojuma sākšanu no 1.jūlija. Šajās tīkla daļās uz gadu noslēgts līgums ar līdzšinējo pakalpojuma sniedzēju AS "Cata".

ATD ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā.