ATD un pašvaldība turpinās sadarboties sabiedriskā transporta pakalpojuma kvalitātes uzlabošanā

Ziņojumā atzīmēts, ka no 2022.gada 1.septembra līdz 28.septembrim AS "Liepājas autobusu parks" Ogres un Aizkraukles maršrutu tīkla daļā no plānotajiem 8326 autobusu reisiem ir nodrošinājis 99,74% reisu izpildi.

ATD norāda, ka attiecīgajā periodā Ogres novadā izpildāmajos maršrutos ir bijušas 10 reisu neizpildes, kas, vērtējot situāciju kopumā kopš pakalpojuma sākšanas 1.jūlijā, ir mazākais reisu neizpildes rādītājs, kāds šajos trijos mēnešos ir bijis.

Ziņojumā minēts, ka ATD valde un tās atbildīgie darbinieki turpina uzturēt regulāru kontaktu ar pārvadātāja pārstāvjiem, lai apzinātu cilvēkresursu pietiekamību, saņemtu skaidrojumu par atsevišķām iedzīvotāju sūdzībām un noskaidrotu citus ar pārvadājumiem saistītus jautājumus.

Piemēram, 19.septembrī "Liepājas autobusu parka" vadība informējusi ATD par autobusu vadītājiem noteiktās darba samaksas paaugstināšanu un darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar vismaz 10 jauniem autobusu vadītājiem sabiedriskā transporta pasūtījuma līgumu izpildes nodrošināšanai. Tāpat "Liepājas autobusu parka" vadība norādījusi, ka joprojām turpina darbu pie jaunu autobusu vadītāju piesaistes uzņēmumam.

Informatīvajā ziņojumā norādīts, ka ATD ir izvērtējusi Ogres novada pašvaldības izteiktos iebildumus un sniegtos priekšlikumus, kā arī sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu, atsaucoties uz iedzīvotāju iesniegumiem un sūdzībām, ATD pārbaudēs konstatēto, ir sagatavojusi vairākus grozījumus maršrutu tīkla daļā "Ogre, Aizkraukle".

Piemēram, 211 reisos tiks iekļautas arī Ogres pilsētas pieturas, bet viens reiss tiks pieskaņots vilciena izpildes laikiem Jaunogres stacijā. Potenciāli plānots ierīkot jaunu pieturu Rembatē, Kaktu un Lielvārdes ielu krustojumā ar nosaukumu "Sporta iela". Līdzko Ogres novada pašvaldība ierīkos pieturu "Sporta iela", tiks veikti grozījumi un reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6118 Ogre-Lielvārde-Rembate-Ogre trijos reisos, iekļaujot minēto pieturu.

Tāpat veikti grozījumi reģionālās nozīmes maršrutos Nr.7229 Rīga-Pāvulēni (iekļaujot pieturu "Kārļi") un Nr.6139 Ogre-Suntaži-Laubere-Madliena-Meņģele (mainot reisa izpildes laikus). Izmaiņas sarakstā ir no 1.oktobra.

Savukārt 29.septembrī organizēta tikšanās ar Ogres novada pašvaldības pārstāvjiem, lai izrunātu ATD jau veiktos pasākumus, kā arī vienotos par turpmākajiem sabiedriskā transporta pakalpojuma uzlabošanas pasākumiem Ogres novadā. Pašvaldības pārstāvji iepazīstināja tikšanās dalībniekus ar iedzīvotāju iesniegto priekšlikumu un iebildumu apkopojumu, izteica novērojumus, kā arī norādīja, ka direkcijai iesniegs apkopoto materiālu ar priekšlikumiem, iebildumiem, turpmākam darbam.

Informatīvajā ziņojumā minēts, ka reisu izpilde šobrīd ir nodrošināta 99,74% apmērā un attiecīgi maršrutu tīklā tiek nodrošināta iespēja apmeklēt izglītības iestādes, ārstniecības iestādes, darbavietas, valsts un pašvaldību institūcijas to vispārpieņemtajā darba laikā, tomēr Ogres novada pašvaldību uztrauc atsevišķi sniegtā pakalpojuma kvalitātes jautājumi.