Ceturtdiena, 09.10.2025 20:19
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 20:19
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 15. jūnijs, 2021 09:02

Atgādinājums par velotrases lietošanas noteikumiem

ogresnovads.lv
Atgādinājums par velotrases lietošanas noteikumiem
Otrdiena, 15. jūnijs, 2021 09:02

Atgādinājums par velotrases lietošanas noteikumiem

ogresnovads.lv

No šī gada 3. jūnija Jāņa Čakstes prospektā, Ogrē, pieejama viena no plašākajām un modernākajām velotrasēm Rīgas apkaimē.

Jaunā Ogres velotrase ir draudzīga vieta gan profesionāļiem, gan tiem, kas ar aktīvu sportošanu ir uz jūs. Tā ir piemērota bērniem, pieaugušajiem, kā arī pieredzējušiem sporta profesionāļiem savu braukšanas prasmju un koordinācijas attīstīšanai.

Ņemot vērā, ka asfaltētā velotrase tiek aktīvi izmantota, ogrēnieši un pilsētas viesi aicināti ievērot trases lietošanas noteikumus, ar kuriem ikviens var iepazīties pie velotrases uzstādītāja informatīvajā stendā, nebūt pārgalvīgiem, ievērot savstarpējo cieņu un neapdraudēt sevi un citus.

Pašvaldība atgādina, ka trases noteikumu ievērošanu kontrolē Ogres novada pašvaldības policija.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?