Jaunā Ogres velotrase ir draudzīga vieta gan profesionāļiem, gan tiem, kas ar aktīvu sportošanu ir uz jūs. Tā ir piemērota bērniem, pieaugušajiem, kā arī pieredzējušiem sporta profesionāļiem savu braukšanas prasmju un koordinācijas attīstīšanai.
Ņemot vērā, ka asfaltētā velotrase tiek aktīvi izmantota, ogrēnieši un pilsētas viesi aicināti ievērot trases lietošanas noteikumus, ar kuriem ikviens var iepazīties pie velotrases uzstādītāja informatīvajā stendā, nebūt pārgalvīgiem, ievērot savstarpējo cieņu un neapdraudēt sevi un citus.
Pašvaldība atgādina, ka trases noteikumu ievērošanu kontrolē Ogres novada pašvaldības policija.