Trešdiena, 10. novembris, 2021

Atgādinās satiksmes ministram par nepieciešamību uzlabot valsts ceļu stāvokli Birzgales pagastā

Atgādinās satiksmes ministram par nepieciešamību uzlabot valsts ceļu stāvokli Birzgales pagastā
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis kopā ar domes deputātiem Pāvelu Kotānu un Ilmāru Zemnieku apsekoja valsts autoceļu stāvokli Birzgales pagastā.

“Ikvienam ir jārūpējas par saviem īpašumiem. Pašvaldība gadā par tās īpašumā esošajiem ceļiem un ielām, cenšas šo svarīgo satiksmes infrastruktūru uzturēt un pilnveidot, savukārt par valsts ceļiem jārūpējas institūcijām, kurām šis pienākums ir deleģēts un kurām šī pienākuma izpildei no valsts budžeta tiek piešķirts finansējums,” uzsver E. Helmanis.

Apsekojot ceļus Birzgales pagastā, domes priekšsēdētājs un abi deputāti secināja, ka  ne visiem valsts autoceļiem lauku apvidū tiek pievērsta vajadzīgā uzmanība un aprūpe – ceļu seguma kvalitāte daudzviet varētu būt labāka, tāpat ikdienas uzturēšanas darbu kvalitāte; daudzviet netiek noņemts apaugums ceļu malā, netiek tīrīti ceļmalu grāvji, ceļu malas aizaugušas ar krūmiem.

“Jau tuvākajā laikā pašvaldības sagatavos vēstuli satiksmes ministram Tālim Linkaitam, lai atgādinātu par nepieciešamību nodrošināt kvalitatīvāku valsts ceļu uzturēšanu Ogres novada Birzgales pagastā, jo Satiksmes ministrija ir galvenā institūcija arī valsts īpašumā esošo ceļu ikdienas uzturēšanā un ceļu stāvokļa uzlabošanā. Kā pašvaldības vadītājam mans pienākums ir atgādināt attiecīgās nozares ministram par ceļu aktuālo stāvokli un prasīt tā uzlabošanu, kur nepieciešams,” norāda domes priekšsēdētājs.

