Atjauno asfaltbetona segumu Dārza ielā

Atjauno asfaltbetona segumu Dārza ielā

Šobrīd Ogrē pilnā sparā rit ielu remontdarbi. Ir uzsākti cietā seguma atjaunošanas darbi arī Dārza ielā.

Ogres novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar akciju sabiedrība "Ceļu pārvalde" Dārza ielas asfaltbetona seguma virskārtas atjaunošanu posmā no Strēlnieku prospekta līdz valsts galvenajam autoceļam A6.



Līguma cena ir 125 979 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). Būvuzņēmējam darbi pilnībā jāpabeidz līdz šī gada 20. maijam.

Darbu izpildes laikā transporta kustība netiks slēgta, kursēs arī maršruta autobusi. Atjaunojot brauktuves segumu, tiks atjaunota arī platforma autobusu pieturvietā pie veikala.



Pašvaldība aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un pieciest darbu izpildes laikā radušās neērtības.

