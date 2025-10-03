Atjaunota valsts interneta mājaslapu darbība pēc DDoS uzbrukuma

Piektdiena, 03.10.2025 13:05
Ceturtdienas pusdienlaikā ir atjaunota valsts interneta mājaslapu darbība pēc apjomīga pakalpojumu atteices (DDoS) uzbrukuma, aģentūru LETA informēja VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC) pārstāvji.

LVRTC norādīja, ka patlaban visu uzbrukumā ietekmēto resursu darbība ir pilnībā atjaunota.

Ietekmētās interneta vietnes nebija pieejamas aptuveni stundu, bet daļa resursu nebija pieejami aptuveni stundu un 20 minūtes. Tādējādi atsevišķi resursi bija pieejami, bet piedzīvoja lēndarbību, skaidroja LVRTC.

Patlaban turpinās uzbrukuma izpēte. LVRTC pēc izpētes sniegs plašākus komentārus par notikušo kiberuzbrukumu.

Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas "Cert.lv" pārstāvji aģentūrai LETA norādīja, ka uzņēmums ir ciešā saziņā ar LVRTC un tiek skaidroti patiesie uzbrukuma cēloņi.

LETA jau ziņoja, ka ceturtdienas rītā Latvijas valsts un pašvaldību interneta mājaslapas piedzīvoja apjomīgu DDoS uzbrukumu.

Tādējādi traucējumi bija novērojami, piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapas "vid.gov.lv", vietnes "Latvija.lv", Ministru kabineta mājaslapas "mk.gov.lv", ministriju, pašvaldību un citu valsts iestāžu mājaslapu darbībā.

Lietotājiem nebija pieejama arī mājaslapa "eParaksts.lv".

