Atjaunots pastaigu takas marķējums Ķeguma piepilsētas mežos

Biedrība bērnu, jauniešu un pieaugušo kultūras un sporta aktivitātēm "ROKA" aicina – nesēdi mājās, esi aktīvs, dodies dabā, esi kustībā!
Vai zināji, ka Ķeguma piepilsētas mežos atrodas AS “Latvijas valsts meži” un Ogres novada pašvaldības apsaimniekotie meži, kurus kalnaino reljefu un gleznaino skatu dēļ esam iecienījuši kā pastaigu vietu? Vai zināji, ka šajos mežos ir pastaigu taka?

Meži Ķeguma tuvumā 103 ha platībā ir Ogres Kangaru osu sistēmas sastāvdaļa. Oss jeb kangars ir šaura, augsta vaļņveida grēda ar stāvām nogāzēm, kas būtiski paceļas virs apkārtējās teritorijas. Osi veidojušies ledus laikmetā ledāju kušanas rezultātā, zemledāja tuneļu ūdens straumēs. Tie sastāv no oļiem, grants un smilts. Ogres Kangari, kas sākas pie Lielvārdes un stiepjas paralēli Daugavai līdz pat Ikšķilei, izceļas ar interesantu reljefu.

Dabā gājēju ērtībām Ķeguma piepilsētas mežos iekārtotas labiekārtotas takas, kuras var izmantot gan pastaigu cienītāji, gan nūjotāji, skrējēji, orientieristi un riteņbraucēji. Informācijas stendā ir apraksts par teritoriju un taku maršruts. Takas kopējais garums ir aptuveni 8,5 km. Takas sākumpunktu atradīsi pēc koordinātām: 56.736920; 24.741286.

Pateicoties biedrības “ROKA” biedriem takas marķējums ir apsekots un atjaunots vietās, kur meža plānotās apsaimniekošanas rezultātā marķējums vairs nebija pieejams. Tāpēc “ROKA” aicina - nesēdi mājās, esi aktīvs, dodies dabā, esi kustībā!

Vairāk par taku: https://ej.uz/KegumaTaka.

Informāciju sagatavoja biedrība "ROKA"

