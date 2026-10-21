Atkāpjas Latvijas Zemnieku savienības valde

LZS norāda, ka lēmums pieņemts valdes sēdē. Līdzšinējā valde gan turpinās darbu līdz partijas kongresam, lai nodrošinātu tā sagatavošanu un organizācijas darba nepārtrauktību.
Jaunas valdes un partijas priekšsēdētāja vēlēšanas paredzētas LZS kongresā, kuru plānots sasaukt nākamā gada sākumā. Līdz tam notiks reģionālās konferences, kā arī partijas nodaļu biedri izvirzīs kandidātus valdes locekļu un priekšsēdētāja amatiem.
Patlaban LZS valdi vada ekonomikas ministrs Viktors Valainis, kurš partijas priekšsēdētāja amatā tika ievēlēts 2023. gadā un atkārtoti vienbalsīgi pārvēlēts 2025. gadā. Par valdes priekšsēdētāja vietniekiem strādā bijušais zemkopības ministrs Armands Krauze un Saeimas deputāts Harijs Rokpelnis.
Valdē darbojas arī Vineta Ķine, Uldis Augulis, Kaspars Melnis, Miks Balodis, Hardijs Vents, Dainis Karols, Edgars Mekšs, Inguna Paredne un Andris Rāviņš.
LZS ir viena no Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) veidojošajām partijām.
Jau ziņots, ka 15. Saeimas vēlēšanās ZZS neieguva pārstāvniecību parlamentā, pēc kā partijas vadībā izskanējušas diskusijas par nepieciešamajām pārmaiņām organizācijas darbā un turpmāko attīstību.