Atkārtota elektroniskā izsole pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma "Kastaņi" atsavināšanai

Pirmdiena, 22. novembris, 2021 09:00

Atkārtota elektroniskā izsole pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma "Kastaņi" atsavināšanai
Atkārtota elektroniskā izsole pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma "Kastaņi" atsavināšanai

Ogres novada pašvaldības  mantas novērtēšanas un izsoles komisija  rīko atkārtotu (trešo) elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Kastaņi”, Ogres novada, Madlienas pagastā, kadastra apzīmējums 7468 004 0057, kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7468 004 0057 ar kopējo platību 0,1383 ha un dzīvojamo ēku ar kadastra apzīmējumu 7468 004 0057 001 ar kopējo platību 195,8 m² (turpmāk – Nekustamais īpašums) atsavināšanai. 

Nekustamais īpašums ir izīrēts (beztermiņa īres līgums), taču īres līgums nav ierakstīts zemesgrāmatā. Saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma 28.pantu dzīvojamās telpas īpašnieka maiņas gadījumā dzīvojamās telpas īres līgums ir saistošs tikai tad, ja īres līgums ir ierakstīts zemesgrāmatā. Ja dzīvojamās telpas īres līgums nav ierakstīts zemesgrāmatā, tas izbeidzas līdz ar ieguvēja īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.

-Sākumcena – EUR 4400,00, solis – EUR 100, nodrošinājuma maksa – EUR 440,00.

-Izsole sākas 18.11.2021 plkst. 13.00, noslēdzas  20.12.2021 plkst. 13.00.

-Izsolei pretendenti var reģistrēties no 18.11.2021 plkst.13.00 līdz 08.12.2021 plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv

-Nosolītās summas apmaksas termiņš 04.01.2022.

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455)  kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Nekustamā īpašuma “Kastaņi”, Ogres novada, Madlienas pagastā, izsoles nodrošinājums".

-Par izsoles objekta jautājumiem zvanīt (+371) 65055157.

-Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65020912.

