Nekustamais īpašums ir izīrēts (beztermiņa īres līgums), taču īres līgums nav ierakstīts zemesgrāmatā. Saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma 28.pantu dzīvojamās telpas īpašnieka maiņas gadījumā dzīvojamās telpas īres līgums ir saistošs tikai tad, ja īres līgums ir ierakstīts zemesgrāmatā. Ja dzīvojamās telpas īres līgums nav ierakstīts zemesgrāmatā, tas izbeidzas līdz ar ieguvēja īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.
-Sākumcena – EUR 4400,00, solis – EUR 100, nodrošinājuma maksa – EUR 440,00.
-Izsole sākas 18.11.2021 plkst. 13.00, noslēdzas 20.12.2021 plkst. 13.00.
-Izsolei pretendenti var reģistrēties no 18.11.2021 plkst.13.00 līdz 08.12.2021 plkst.23.59 https://izsoles.ta.gov.lv
-Nosolītās summas apmaksas termiņš 04.01.2022.
Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455) kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Nekustamā īpašuma “Kastaņi”, Ogres novada, Madlienas pagastā, izsoles nodrošinājums".
-Par izsoles objekta jautājumiem zvanīt (+371) 65055157.
-Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65020912.
