-Sākumcena – EUR 8800,00, solis – EUR 100, nodrošinājuma maksa – EUR 880,00.
-Izsole sākas 16.09.2021 plkst. 13.00, noslēdzas 18.10.2021 plkst. 13.00.
-Izsolei pretendenti var reģistrēties no 16.09.2021 plkst.13.00 līdz 06.10.2021 plkst.23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.
-Nosolītās summas apmaksas termiņš 01.11.2021.
Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455) kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Nekustamā īpašuma “Kastaņi”, Ogres novada, Madlienas pagastā, izsoles nodrošinājums".
Par izsoles objekta jautājumiem zvanīt (+371) 65055157.
Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65020912.
Vērtējums šeit:
Otrās izsoles noteikumi šeit:
Otrās izsoles noteikumi (elektroniski parakstīts) šeit: