Nomas objekta nosacītā nomas maksa EUR 1,61 (viens euro, sešdesmit viens cents)(bez PVN) par katru Telpas kvadrātmetru mēnesī.
Lai piedalītos rakstiskajā izsolē, pretendentam līdz 2022.gada 3.maija, plkst. 17.00 jāiesniedz piedāvājums, aizpildot izsoles noteikumu pielikumā esošo Pieteikuma veidlapu. Pieteikums jānosūta ierakstītā vēstulē pa pastu vai jāiesniedz personīgi, Ogrē, Brīvības ielā 33, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas centrā. Pieteikumu jāiesniedz slēgtā aploksnē.
Piedāvājumu atvēršana notiks 2022.gada 6.maijā, plkst. 15:15 Ogres novada pašvaldībā, Brīvības ielā 33, Ogrē. Valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu dēļ izsoles norise ir slēgta, tāpēc pretendenti nevar ierasties uz piedāvājumu atvēršanu.
Objektu var apskatīt darbdienās iepriekš vienojoties ar Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres komunikācijas” Administratīvās nodaļas vadītāju Ivetu Kalniņu, tālr. +371 62904131, +371 27811290.
