Nomas objekta nosacītā nomas maksa 0,71 euro(nulle euro un 71 centi) par katru Telpu grupas kvadrātmetru mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, jeb 19,08 eurobez pievienotās vērtības nodokļa mēnesī par Telpu grupu ieskaitot koplietošanas telpu daļu.
Lai piedalītos rakstiskajā izsolē, pretendentam līdz 2022.gada 28.aprīļa, plkst. 17.00 jāiesniedz piedāvājums, aizpildot izsoles noteikumu pielikumā esošo Pieteikuma veidlapu. Pieteikums jānosūta ierakstītā vēstulē pa pastu vai jāiesniedz personīgi, Ogrē, Brīvības ielā 33, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas centrā. Pieteikumu jāiesniedz slēgtā aploksnē.
Piedāvājumu atvēršana notiks 2022.gada 6.maijā, plkst. 14:30 Ogres novada pašvaldībā, Brīvības ielā 33, Ogrē.
Objektu var apskatīt darbdienās iepriekš vienojoties ar Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pagasta pārvaldes vadītāju , tālr, +371 65020822.
Saistītie dokumenti šeit: