Ogres novada pašvaldības  mantas novērtēšanas un izsoles komisija  rīko nomas tiesību rakstisku izsoli Ogres novada pašvaldības īpašumam “Akācijas”-1, Ķeipene, Ķeipenes pag., Ogres nov., ar kadastra apzīmējumu 7456 006 0657 001 001, sastāvā esošās telpas Nr. 1, 10, 11 (platība 22.5 m²), un koplietošanas telpu daļu (platība 4.38 m²)  uz 5 gadiem.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa 0,71 euro(nulle euro un 71 centi) par katru Telpu grupas kvadrātmetru mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, jeb 19,08 eurobez pievienotās vērtības nodokļa mēnesī par Telpu grupu ieskaitot koplietošanas telpu daļu. 

Lai piedalītos rakstiskajā izsolē, pretendentam līdz 2022.gada 28.aprīļa, plkst. 17.00 jāiesniedz piedāvājums, aizpildot izsoles noteikumu pielikumā esošo Pieteikuma veidlapu. Pieteikums jānosūta ierakstītā vēstulē pa pastu vai jāiesniedz personīgi, Ogrē, Brīvības ielā 33, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas centrā. Pieteikumu jāiesniedz slēgtā aploksnē.

Piedāvājumu atvēršana notiks 2022.gada  6.maijā, plkst. 14:30 Ogres novada pašvaldībā, Brīvības ielā 33, Ogrē.

Objektu var apskatīt darbdienās iepriekš vienojoties ar Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pagasta pārvaldes vadītāju , tālr, +371 65020822.

