Nomas objekta nosacītā nomas maksa EUR 2,35(divi euro un trīsdesmit pieci centi) par katru Telpas kvadrātmetru mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Lai piedalītos rakstiskajā izsolē, pretendentam līdz 2022.gada 3.maija, plkst. 17.00 jāiesniedz piedāvājums, aizpildot izsoles noteikumu pielikumā esošo Pieteikuma veidlapu. Pieteikums jānosūta ierakstītā vēstulē pa pastu vai jāiesniedz personīgi, Ogrē, Brīvības ielā 33, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas centrā. Pieteikumu jāiesniedz slēgtā aploksnē.
Piedāvājumu atvēršana notiks 2022.gada 6.maijā, plkst. 15:00 Ogres novada pašvaldībā, Brīvības ielā 33, Ogrē.
Objektu var apskatīt darbdienās iepriekš vienojoties ar Ogres novada pašvaldības Ķeguma pilsētas pārvaldes vadītāju , tālr, +371 650 71179 +371 26813081.
