Tagad par šim laukumam doto nosaukumu un pilsētas vēsturi simboliski atgādina arī Ogres pilsētas pirmā mēra Jūlija Alberta Marsona bronzas skulptūra, kas 4. jūnijā tika atklāta pie dzelzceļa stacijas "Ogre".
Skulptūras atklāšanā piedalījās Ogres pilsētas esošā un bijusī vadība, kas dalījās stāstos par piedzīvoto pašiem esot pilsētas mēra krēslā, sniedza ieskatu pilsētas vēsturē, stāstot par laiku, kad Ogri vadīja Jūlijs Alberts Marsons, kā arī atzina, ka pilsētas mēri mainās, taču vissvarīgākais ir to paveiktie darbi, kuri ilgtermiņā kalpo sabiedrībai.
Blakus jaunatklātajai skulptūrai drīzumā plānots novietot mūsdienīgu viedo solu, pie kura būs iespējams uzlādēt elektriskās ierīces un klausīties audio materiālus par Ogres novada vēsturi. Sols darbosies uz saules baterijām un būs izturīgs pret ārējiem apstākļiem.
Tāpat noslēgumam tuvojas Skolas ielas un stacijas auto stāvlaukuma pārbūves darbi, kas tika uzsākti jau pagājušā gada jūnijā. Auto stāvlaukumā paredzēta vieta 123 auto novietošanai, turklāt nākotnē šeit paredzēts izbūvēt arī vairākas elektro auto uzlādes vietas.
Šobrīd teritorijā vēl norit atsevišķi labiekārtošanas darbi, taču projektu paredzēts nodot ekspluatācijā līdz 2021.gada jūnija beigām.