Atklātā izsolē pārdod nekustamo īpašumu Ķegumā, Ogres ielā 14

Atklātā izsolē pārdod nekustamo īpašumu Ķegumā, Ogres ielā 14
Atklātā izsolē pārdod nekustamo īpašumu Ķegumā, Ogres ielā 14

Ķeguma novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli uz nomaksas termiņu pieci gadi nekustamo īpašumu Ogres iela 14, Ķegumā, Ķeguma novadā, kadastra numurs 74090010188, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74090010181, platība 1197m2 un būvi ar kadastra apzīmējumu 74090010043003.

Izsole notiks Ķeguma novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, 2021.gada 17.jūnijā plkst.9.00. Dalībnieku reģistrācija Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, līdz 2021.gada 16. jūnijam plkst.15.00. Sākotnējā cena- 15000 EUR, nodrošinājuma maksa 1500 EUR, dalības maksa 20 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.kegumanovads.lv,

Ķeguma novada pašvaldības VPVKAC, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā.

