Izsole notiks Ķeguma novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, 2021.gada 17.jūnijā plkst.9.00. Dalībnieku reģistrācija Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, līdz 2021.gada 16. jūnijam plkst.15.00. Sākotnējā cena- 15000 EUR, nodrošinājuma maksa 1500 EUR, dalības maksa 20 EUR.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.kegumanovads.lv,
Ķeguma novada pašvaldības VPVKAC, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā.