Atpūtas vieta savu pilnīgo veidolu iegūs nākampavasar pirms vasaras tūrisma sezonas, taču šobrīd to jau var izmantot dabas un klusuma cienītāji.
Parkā ir pieejamas četras vaļēja tipa nojumes un tiltiņš pār novadgrāvi. Ar laiku teritorija tiks papildināta ar pastaigu takām, atkritumu urnām, tiks uzstādītas grilla novietnes un veikta apzaļumošana.
Projekta īstenotāji cer, ka šī vieta nesīs labumu Lielvārdes iedzīvotājiem, taču vienlaikus atgādina, ka tās apmeklētājiem jāievēro jāievēro kārtība, cieņpilna attieksme pret citiem atpūtniekiem, kā arī ugunsdrošības noteikumi.
Biedrības valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Brezauckis par atpūtas vietas izveidošanas ieceri teic: “Vēlējos izveidot sakoptu, publiski pieejamu vidi Lielvārdē sabiedriska projekta ietvaros. Šāda atpūtas vieta ļaus brīvā dabā svinēt dažādus svētkus, tostarp bērnu, jubilejas, taču, protams, ka vēl ir daudz darba darāms, lai apaudzētu to visu ar spēļu elementiem”.
Mārtiņš arī aicina ikvienu iesaistīties ikgadējos Lielās Talkas sakopšanas darbos: “Jau šobrīd ik gadu Lielās talkas ietvaros notiek arī Griguļu meža sakopšanas darbi. Tas ir būtisks pienesums, kur katrs Lielvārdes iedzīvotājs var sniegt savu palīdzību. Teritorija ir pietiekami liela un nākamā gada pavasarī noteikti noderētu arī paligspēki, kas spētu strādāt ar trimmeri un motoržāģi, lai attīrītu kritušos kokus un krūmu aizaugumu, tas būtiski paātrinātu taciņu izveidi meža teritorijā.”
Atpūtas vieta ierīkota ar PPP “Zied zeme” atbalstu projekta 19-04-AL02-A019.2202-000011 “Lielvārdes meža parka izveide ar nojumēm svīnību rīkošanai” ietvaros.