Brīvdabas estrādē atjaunoti divi betona laukumi, lielo laukuma virsmu nosedzot ar koka terasi, savukārt mazākajam laukumam atjaunots virsmas betonējums. Abus laukumus savieno koka pāreja. Lielā skatuve paredzēta priekšnesumiem un kā deju laukums pēc svinīgā pasākuma, savukārt mazais laukums var tikt norobežots un izmantots kā vieta, kur pārģērbties aktieriem, atpūsties muzikantiem vai nodrošināt izbraukuma kafejnīcu. Teritorijā izveidota ugunskura vieta, kā arī kāpnes, nodrošinot iedzīvotājiem ērtu piekļuvi jaunajam objektam. Pie jaunās estrādes izbūvēts arī apgaismojums, noasfaltēts stāvlaukums.
Pie Meņģeles Tautas nama ierīkota zaļā infrastruktūra - sakārtota ūdens novade no stāvlaukuma, izvietoti akmeņi, oļi, kā arī ierīkots zaļš un pievilcīgs apstādījums.
Kopējās projekta izmaksas ir 75647,26 eiro, no kuriem 9 000 ir valsts un Eiropas Savienības (ELFLA) atbalsts, pārējās izmaksas sedza Ogres novada pašvaldība Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.