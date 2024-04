Atklāta renovētā VIADA degvielas uzpildes stacija

Sveicot klātesošos, E. Helmanis atzinīgi novērtēja paveikto: “Mums patiess prieks, ka šodien atklājam vēl vienu jaunu un mūsdienīgu objektu Ogres novadā. Neapstājieties pie sasniegtā!”





Gandarījumu par paveikto pauda arī A/S “VIADA Baltija” valdes locekle Inese Ulmane: “Šodien tiek atklāta 102. VIADA DUS Latvijā, kas tika uzcelta pilnīgi no jauna. Uz DUS ēkas sienas ārpusē ir redzams arī jauns VIADA zīmols. Mēs nepārtraukti attīstāmies, lai nodrošinātu plašu preču un pakalpojumu klāstu un kvalitatīvu apkalpošanu.” Viņa pateicās Ogres novada pašvaldības vadībai un būvvaldes pārstāvjiem, kuri konstruktīvi palīdzēja realizēt šo projektu. Tāpat paldies tika teikts būvdarbu veicējiem kompānijai “BBA grupa”.





A/S ”VIADA Baltija” ir stabils uzņēmums, kas veic degvielas mazumtirdzniecības veikalu tīkla operatora darbību Latvijā. A/S ”VIADA Baltija” šobrīd apkalpo jau 101 degvielas mazumtirdzniecības staciju Latvijas teritorijā ar ļoti plašu pārklājumu reģionos. Šodien Ogres novadā tika atklāta 102. DUS, kura ir nozīmīga ar to, ka ēkas ārpusē ir izveidots jauns zīmola dizains, ko atzinīgi novērtējuši iedzīvotāji.





Kā norādīts uzņēmuma VIADA mājas lapā, A/S ”VIADA Baltija” Latvijā attīsta jaunu un modernu zīmolu ”VIADA”, kura tekstuālā nozīme ir CEĻŠ un ĀTRUMS mūsdienu dinamiskajā ikdienas ritmā. Vizualizēts identitātes pamatā CILVĒKS, CEĻŠ, UN ZVĒRS, kam simboliski piemīt ļoti attīstītas maņas.





A/S ”VIADA Baltija” ir uzņēmuma VIADA Lietuva meitas uzņēmums Latvijā, kas šobrīd nodarbina 655 darbiniekus Latvijā.