Ogres novada pašvaldībā kopš 2023. gada 21. decembra spēkā ir saistošie noteikumi Nr. 31/2023 «Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ogres novadā», kas nosaka, kā pareizi šķirot, nodot un atbrīvoties no sadzīves atkritumiem novadā.
Pie atkritumu konteineriem neko nenovietot!
Noteikumi skaidri nosaka, ka sadzīves atkritumi jāievieto tikai tiem paredzētajos konteineros vai šķiroto atkritumu laukumos. Tas attiecas gan uz ikdienas sadzīves atkritumiem, gan uz šķiroto iepakojumu, tekstilu un bīstamajiem atkritumiem, piemēram, baterijām, spuldzēm vai krāsas bundžām. Atkritumu atstāšana blakus konteineriem vai uz zemes ir pārkāpums, par ko iespējams piemērot brīdinājumu vai naudas sodu.
Ogres novada pašvaldības Administratīvās komisijas priekšsēdētāja Ilze Kozule skaidro, ka atkritumu šķirošana to arī nozīmē – šķirot. Uz katra atšķirīgas krāsas konteinera strikti norādīts, ko tajā drīkst ievietot. To – un neko vairāk, pretējā gadījumā pašvaldībai par atkritumu izvešanu jāmaksā kā par sadzīves atkritumiem.
«Atkritumu apsaimniekotājs šķirotos atkritumus izved un savāc tikai tad, ja tie ir ievietoti konteinerā un pareizi sašķiroti. Tiklīdz autovadītājs ierauga, ka, piemēram, starp plastmasas pudelēm ir kaut kas neatbilstošs, viņš konteinerā esošos atkritumus neizved.
Tad paliek divi varianti. Vai nu pašvaldības darbinieki paši to konteineru pāršķiro un izņem neiederīgos atkritumus, vai arī šie atkritumi tiek nodoti kā sadzīves atkritumi, par ko jāmaksā pašvaldībai no mūsu pašu nodokļu maksātāju naudas,» skaidro I. Kozule.
Iedzīvotājiem jāpatur prātā, ka savus sadzīves atkritumus nav atļauts ievietot, kur vien pagadās, proti, sadzīves atkritumu tvertnēs, kas ir piederīgas konkrētai mājai un par kuru iztukšošanu maksā šīs mājas iedzīvotāji. Katram namīpašuma saimniekam jābūt noslēgtam līgumam par atkritumu izvešanu vai vismaz pie atkritumu apsaimniekotāja iegādātiem speciāli marķētiem maisiem, ja persona īpašumā uzturas reti vai dzīvo, piemēram, tikai vasaras sezonā.
Par atkritumu atstāšanu blakus konteineriem, šķiroto atkritumu neatbilstošu nodošanu vai lielgabarīta un bīstamo atkritumu izmešanu – var piemērot administratīvo sodu. Administratīvā pārkāpuma procesu uzsāk Ogres novada Pašvaldības policija, bieži vien, pamatojoties uz video novērošanā fiksēto, bet izskata Ogres novada pašvaldības Administratīvā komisija.
Fiziskām personām par šādiem pārkāpumiem var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu no 50 eiro līdz 750 eiro, bet juridiskām personām sods var būt no 250 eiro līdz 1500 eiro.
Pašvaldības mērķis nav sodīt, bet nodrošināt tīru un sakoptu vidi Ogres novadā.
Bieži, saskaroties ar pārpildītu konteineru, cilvēki uzskata, ka atkritumu maisu var atstāt blakus – cerībā, ka tas tiks aizvests kopā ar pārējiem. Taču atkritumu savākšanas tehnika ir paredzēta tikai konteineru iztukšošanai, un viss, kas novietots ārpus tiem, netiek savākts. Rezultātā šie atkritumi paliek teritorijā, piesaista putnus, dzīvniekus un rada netīrību. Ja konteiners ir pilns, iedzīvotāji tiek aicināti izmantot citu šķirošanas punktu vai kādu no četriem šķiroto atkritumu laukumiem, kas darbojas Ogres novadā – Ogrē, Lielvārdē, Madlienā un Tīnūžos. Šķiroto atkritumu laukumos var nodot gan šķirotos atkritumus, gan lielgabarīta priekšmetus un citas lietas, kas konteineros neietilpst.
Šķirotie atkritumi jāsaplacina
Šķiroto atkritumu konteineros nedrīkst ievietot maisos saliktus atkritumus, citādi atkritumu savācējiem katru maisu ir jāver vaļā, jo tiem jābūt brīviem, lai var redzēt, kas tur atrodas. Vēl viens svarīgs aspekts – ievietojot priekšmetus šķiroto atkritumu konteineros, tie pēc iespējas jāsaplacina, piemēram, kartona kastes vai PET pudeles, lai konteinerā būtu pēc iespējas vairāk vietas. Tieši tāpēc arī konteineros atkritumu ievietošanai paredzēta šaura atvere, bet daudzi neapzinīgi «šķirotāji» šos konteinerus vienkārši atlauž, lai varētu ērtāk iemest lielākus priekšmetus, un konteiners ātri vien ir pilns. Ja konteinerā ievietoti neatbilstoši priekšmeti, atkritumu izvedēji tos neizved līdz brīdim, kad pašvaldība sazinās ar atkritumu apsaimniekotāju un vienojas par izvešanu, maksājot kā par sadzīves atkritumiem, un diemžēl tā notiek bieži.
Kāda ir pareizā rīcība? Ja cilvēks redz, konteinerā vairs nevar neko ievietot, tad viņam jāved savi atkritumi uz kādu citu šķiroto atkritumu punktu.
Protams, ne visiem tas ir ērti, bet tā ir vienīgā pareizā rīcība. Pašvaldība nav «neaktīva» vai vienaldzīga – tā tiešām cenšas nodrošināt iespējas, lai cilvēkiem būtu ērti šķirot. Pašvaldība meklē aizvien jaunas vietas, kur vēl varētu izvietot šķiroto atkritumu konteinerus. Taču, ja cilvēki izmanto tos nepareizi, tad ar to tiek ierobežota iespēja arī citiem iemest savus šķirotos atkritumus. Sazinoties ar savu atkritumu apsaimniekotāju, šķiroto atkritumu konteinerus savos īpašumos var izvietot arī privātpersonas.
Labais nodoms, kas pārvēršas par problēmu
Daudzi Ogres novada iedzīvotāji rīkojas ar vislabākajiem nodomiem – ja kāda manta vairs nav vajadzīga, to atstāj pie konteinera cerībā, ka kāds cits to paņems un izmantos. Šāda vēlme palīdzēt un dalīties ir saprotama un cilvēcīga, tomēr realitātē šī rīcība bieži nodara vairāk kaitējuma nekā labuma.
Lietas, kas tiek atstātas pie konteineriem, ļoti ātri kļūst par atkritumiem. Pēc pāris stundām tās samirkst lietū, sapūš vējš, dzīvnieki tās izplēš, un agrāk noderīgi priekšmeti pārvēršas par netīru, bojātu kaudzi. Vairs nav runa par palīdzību – tā kļūst par vides piesārņojumu un nekārtību, ko vēlāk jāsavāc attiecīgās teritorijas uzkopējiem.
Ogres novadā spēkā esošie saistošie noteikumi paredz, ka jebkura manta, kas tiek novietota ārpus konteineriem vai šķirošanas laukumiem, tiek uzskatīta par atkritumiem. Tāpēc atstāt mantas pie konteineriem, pat ja tās vēl ir labā stāvoklī, ir pārkāpums un šāda rīcība tiek vērtēta kā nelegāla atkritumu izmešana, par kuru iespējams piemērot administratīvu sodu. Likums nešķiro, vai pie konteinera nolikta sabojāta mēbele vai gandrīz jauns mētelis – abos gadījumos tā ir neatļauta atkritumu novietošana publiskā vietā.
Labdarību var īstenot daudz atbildīgāk. Novada teritorijā darbojas tekstila konteineri, kuros var ievietot tīras un sausas drēbes, apavus un citus tekstilizstrādājumus. Tāpat Ogrē un apkārtējos pagastos darbojas labdarības organizācijas, kas pieņem lietotas mantas, lai tās nodotu ģimenēm, kurām tās patiešām nepieciešamas.
«Vēlme palīdzēt ir apsveicama, taču pie konteineriem atstātās lietas visbiežāk nenonāk pie tiem, kam tās vajadzīgas, – tās vienkārši kļūst par atkritumiem,» uzsver I. Kozule, atceroties kādu gadījumu, kad persona atstāja pie konteineriem televizoru vēl darba kārtībā, iespējams, cerot – kāds to paņems, bet sāka līt, un televizors vairs nebija lietojams, kļūstot par bīstamu atkritumu. Nereti cilvēki arī aizbildinās, ka citi jau atstājuši kādas mantas pie konteinera, taču tas nedod tiesības šo mantu kalnu pavairot – rodas ķēdes reakcija, un konkrētā vieta pārvēršas nu jau par izgāztuvi.
«Sākotnēji, kad tika izvietoti šķiroto atkritumu konteineri, cilvēki patiesi šķiroja kārtīgi. Bet pēdējā gada vai pusotra laikā šķirošanas kultūra diemžēl ir mainījusies un ne uz to labāko pusi. Iespējams, atkritumu izvešana mājsaimniecībām kļuvusi dārgāka, tāpēc cilvēki sāk mest visus savus nederīgos sīkumus šķiroto atkritumu konteineros. Ja vēlamies dzīvot sakoptā vidē, mums pašiem jārīkojas atbildīgi, jo diemžēl viena neapzinīga cilvēka rīcība ietekmē pārējos,» saka Ilze Kozule.
UZZIŅA
Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju, Ogres novada teritorijā 132 adresēs ir izvietoti konteineri iepakojumu šķirošanai (papīrs, plastmasa, stikls).
Papildus tam tekstila šķirošanas konteineri ir izvietoti 13 vietās.
Pieejami arī četri šķiroto atkritumu laukumi:
-
Akmeņu iela 43B, Ogre;
-
Dravnieku iela 9C, Lielvārde;
-
«Šķirotava», Madliena;
-
«Kaparāmuru karjers – Ezeri», Tīnūžu pagasts.
Kopš 2022. gada Ogres novadā par atkritumu novietošanu tam neparedzētā vietā Ogres novada pašvaldības Administratīvajā komisijā izskatītas vairāk nekā 230 administratīvo pārkāpumu lietas.