Lūk, daži aspekti, kurus atkritumu apsaimniekotājs aicina ievērot kā iedzīvotājiem, tā namu pārvaldniekiem, lai konteineri tiktu iztukšoti atbilstoši plānotajam grafikam.
Nodrošini piekļūstamību
Būtiska ir pagalmu un piebrauktuvju uzturēšana, lai atkritumu izvešanas auto varētu iebraukt tur, kur paredzēts. “Aicinām pārdomāt, kā tiek novietoti individuālie automobiļi, sevišķi daudzdzīvokļu namu pagalmos. Mēs saprotam, ka sniegotā laikā vietas, kas paredzētas spēkratiem, nereti mēdz aizņemt sniegs vai kupenas un cilvēki meklē alternatīvas. Taču aicinām pārliecināties, ka auto ir novietots tā, ka tam garām var tikt specializētais transports. Ja pagalmā nevar iebraukt atkritumu izvedējs, tad nevarēs iebraukt arī citi lielāki transportlīdzekļi, piemēram, ugunsdzēsēji vai neatliekamā medicīniskā palīdzība. Ir namu apsaimniekotāji, kuri ar iedzīvotājiem ir vienojušies, ka dienās, kad tiek veikta atkritumu izvešana, automašīnas tiek novietotas vietās, kur tās netraucē manevrēt lielgabarīta transportam. Esam pateicīgi par šādām iniciatīvām, jo mūsu darbinieki spēj operatīvi veikt pakalpojumu un izbraukt jau tā šauros pagalmus,” komentē “CleanR” operacionālās vadības direktore Liene Rumpane.
Tāpat svarīgi, ka piekļuves ceļi ir nokaisīti ar pretslīdes materiāliem – gan brauktuve, gan arī konteineru laukums.
Pārliecinies, ka konteineri nav piesaluši pie zemes
Regulāras snigšanas apstākļos īpaši svarīgi ir notīrīt ne tikai pašu atkritumu konteineru laukumu, bet arī ceļu, pa kuru konteineri tiek vilkti līdz atkritumu vedējam. Svarīgi ir arī nepieļaut konteinera piesalšanu pie zemes. Tas notiek, ja konteiners ilgstoši stāv uz slapjas, neattīrītas virsmas, kas, temperatūrai krītot, sasalst. Šādā gadījumā konteinera riteņi var neatbrīvoties, un to fiziski nav iespējams izstumt līdz atkritumu izvešanas mašīnai. Tāpēc iedzīvotāji ir aicināti konteinerus novietot uz cieta pamata vai pacēluma un regulāri notīrīt sniegu ap tiem. Tāpat aicinām atkritumus obligāti ievietot konteineros, nevis novietot tos uz zemes. Citādāk tas sarežģī atkritumu izvešanu un rada vides piesārņojumu, piesaista grauzējus un palielina darba apjomu arī sētniekiem, kuru darbs ziemas sezonā jau tā ir smags.
Aizver konteineru vākus un šķiro maisos
Viens no lielākajiem ziemas radītajiem izaicinājumiem ir atkritumu iesalšana konteineros. Regulāri tas notiek ar bioloģiskajiem atkritumiem, pārtikas pārpalikumiem un mitrajiem sadzīves atkritumiem.
“Salā atkritumi var piesalt pie konteinera sienām. Šādus konteinerus nevar iztukšot, un tas rada neērtības gan iedzīvotājiem, gan mūsu darbiniekiem. Lai to novērstu, sadzīves atkritumus nepieciešams ievietot maisos, savukārt bio atkritumus var šķirot kompostējamos vai papīra maisos, vai izmantot speciālus bio kompostējamus maisus konteineros, kas pasargā no atkritumu piesalšanas pie konteineru sienām. Tāpat ir viens ļoti vienkāršs ikdienas paradums – vienmēr nepieciešams aizvērt vāku, lai tajā neiekļūtu nokrišņi, kas veicina atkritumu piesalšanu pie konteinera sienām,” uzsver “CleanR” operacionālās vadības direktore.
Laikus ziņo atkritumu apsaimniekotājam
Ja iedzīvotāji pamana, ka konteineru laukums ir aizputināts, brauktuve ir slidena vai piebraucamo ceļu ir nosprostojušas automašīnas, vai tas nav attīrīts no sniega un piekļūšana konteineriem nav iespējama, par to vajadzētu laikus ziņot atkritumu apsaimniekotājam. To iespējams izdarīt “CleanR” digitālajā lietotnē manai.videi.lv, zvanot uz klientu apkalpošanas centra tālruņa numuru 6711 1001 vai rakstot uz e-pasta adresi .
Jo ātrāk šāda informācija sasniedz apsaimniekotāju, jo operatīvāk iespējams novērst sistēmas “šauros pudeles kaklus” un nodrošināt, ka atkritumi tiek izvesti laikus.
“Ziemā mūsu darbinieki bieži ierodas pie konteineriem un secina, ka tehnika fiziski nevar piekļūt – priekšā ir sniega valnis vai pagalmā nav, kur apgriezties. Ja par šādām situācijām ziņo laikus, mēs varam pārplānot maršrutu un nepakļaut riskam ne autovadītājus, ne pagalmos esošās automašīnas,” norāda Rumpane.
Tāpat viņa uzsver, ka ziemā būtiska ir sadarbība starp iedzīvotājiem, apsaimniekotājiem un atkritumu savācējiem. “Ziemas mēneši ir izaicinājums visiem – gan mums kā atkritumu apsaimniekotājam, gan iedzīvotājiem. Katrs attīrītais pagalms, aizvērtais konteinera vāks vai laikus atsūtītais ziņojums būtiski atvieglo darbu un nodrošina, ka atkritumu izvešana norit raiti. Mūsu mērķis ir sniegt kvalitatīvu pakalpojumu arī sarežģītos laika apstākļos, un tas vislabāk izdodas, ja iedzīvotāji iesaistās,” noslēdz Liene Rumpane.
Par “CleanR”:
“CleanR” ir vadošais sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums Latvijā ar vairāk nekā 80 gadu pieredzi, kā arī plašu un inovatīvu pakalpojumu klāstu. “CleanR” ietilpst Latvijā vadošajā vides pakalpojumu jomas koncernā AS “CleanR Grupa”, kura uzņēmumi nodrošina sadzīves un industriālo atkritumu apsaimniekošanu, otrreizējo materiālu šķirošanu un pārstrādi, kā arī pilsētvides uzturēšanu, komerctelpu uzkopšanu u.c. pakalpojumus. AS “CleanR Grupa” ir 100% Latvijas kapitāla uzņēmums, kura dibinātājs un padomes priekšsēdētājs ir Guntars Kokorevičs.