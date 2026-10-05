Atkritumu šķirošana jāsāk jau mājās

Šā gada martā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums «CleanR» pabeidza SIA «Ķilupe» iegādi un kļuva par tās vienīgo īpašnieku. Taču «Ķilupe» nav pārtraukusi darbību – tā turpina strādāt kā «CleanR» meitasuzņēmums, saglabājot lokālo pārvaldības modeli. Arī pēc uzņēmuma pārņemšanas uzsvērts, ka klientiem pakalpojumu saņemšanas kārtība tādēļ automātiski nemainās.
Ko var šķirot savā pagalmā
Lai gan abiem uzņēmumiem tagad ir viens īpašnieks, atkritumu apsaimniekošana joprojām notiek atbilstoši pašvaldības iepirkuma rezultātiem, kur pašvaldības teritorija ir sadalīta četrās atkritumu apsaimniekošanas zonās. Tiesības sniegt pakalpojumu vienā zonā (Ikšķiles pilsēta un Tīnūžu pagasts) ieguva «CleanR», bet atlikušās novada teritorijās jeb trīs zonās – «Ķilupe».
Iespējas šķirot ir ikvienam Ogres novada iedzīvotājam neatkarīgi no tā, kurā zonā viņš dzīvo. Dalītā atkritumu apsaimniekošana visās četrās zonās notiek pēc vienota principa. Attiecīgo kārtību paredz gan saistošie noteikumi, gan Ogres novada rīkotā iepirkuma procedūra: pirmkārt, ir publiskie šķirošanas punkti, otrkārt, ir šķiroto atkritumu savākšanas laukumi, treškārt, pēc iedzīvotāju pieprasījuma jānodrošina šķirošanas iespējas īpašumā – gan pie daudzdzīvokļu namiem, gan privātīpašumos un, ceturtkārt, notiek atkritumu šķirošanas akcijas, ko katrs atkritumu apsaimniekotājs organizē individuāli.
Privātmāju īpašniekiem nav obligāti jāaprobežojas ar publiskajiem šķirošanas punktiem. Gan «CleanR», gan arī «Ķilupe» piedāvā iespēju noteiktu veidu šķiroto atkritumu konteinerus novietot pašā īpašumā. Lai tos saņemtu, iedzīvotājam pašam jāvēršas pie savas teritorijas atkritumu apsaimniekotāja – uzņēmums konteinerus privātīpašumā bez klienta pieprasījuma neizvieto.
Ikšķiles un Tīnūžu pagasta privātmāju iedzīvotāji, kurus apkalpo «CleanR», var pieteikt konteinerus vieglajam iepakojumam – papīram, plastmasai un metālam, kā arī stiklam (burkas un pudeles) un bioloģiski noārdāmajiem jeb BIO atkritumiem. Vieglā iepakojuma un stikla apsaimniekošana iedzīvotājam ir bez maksas, savukārt par BIO atkritumu izvešanu jāmaksā.
Līdzīgas iespējas ir arī «Ķilupes» apkalpotajā novada daļā. Uzņēmuma izpilddirektors Sandis Šteins skaidro, ka privātmāju īpašniekiem arī Ogrē un pārējās uzņēmuma apkalpotajās teritorijās iespējams pieteikt konteinerus vieglajam iepakojumam, stiklam un BIO atkritumiem.
«Ķilupes» mājaslapā fiziskām personām, kurām noslēgts sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgums, piedāvāts 240 litru konteiners, kurā drīkst ievietot papīru, kartonu, plastmasu un metālu. Pareizi sašķirota konteinera izvešana ir bez maksas un notiek pēc klienta pieteikuma. Tomēr te atšķirībā no «CleanR» «Ķilupes» mājaslapā norādīts, ka minētā konteinera izvešanas biežums ir sešas reizes gadā.
Svarīgs nosacījums bezmaksas šķiroto atkritumu izvešanai ir arī, ja tā var teikt, pats šķirošanas rezultāts. Konteinerā nedrīkst nonākt sadzīves atkritumi un citi materiāli, kas konkrētajai šķiroto atkritumu plūsmai nav paredzēti. «CleanR» operacionālās vadības direktore Liene Rumpane norāda, ka Ogres novadā pieļaujams neliels sadzīves atkritumu piejaukums, taču, ja tas pārsniedz 20 procentu, par pakalpojumu jāmaksā atbilstoši piejaukuma veidam, jo šāds materiāls vairs nav pilnvērtīgi izmantojams pārstrādei.
BIO – šķirošana par maksu
Citādi ir ar bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem. Arī tos var šķirot turpat privātmājā, taču izvešana ir maksas pakalpojums. BIO atkritumi ir, piemēram, pārtikas atliekas, kā arī daļa dārza un parka atkritumu. Privātmājā iespējama arī otra izvēle – ja apstākļi to ļauj, BIO atkritumus var kompostēt savā īpašumā. Par kompostēšanu jāinformē atkritumu apsaimniekotājs.
Arī šajā pakalpojumā abu apsaimniekotāju klientiem izmaksas nav vienādas. «CleanR» 2026. gada cenrādī Ikšķiles pilsētā un Tīnūžu pagastā BIO atkritumu izvešana maksā 25,29 eiro par kubikmetru ar PVN. Tas nozīmē, ka 240 litru konteinera satura izvešana pēc šā tarifa izmaksā aptuveni 6,07 eiro, bet 660 litru konteinera – aptuveni 16,69 eiro.
«Ķilupes» mājaslapā norādīts cits cenu modelis. 240 litru BIO konteinera vienas izvešanas maksa ir 10 eiro, bet 660 litru konteinera – 18 eiro. Papildus norādīta piecu eiro konteinera nomas maksa mēnesī. Izvešanu iespējams organizēt gan pēc saskaņota ikmēneša grafika, gan pēc individuāla klienta pieteikuma.
Liene Rumpane uzsver, ka atkritumu apsaimniekošanas pamatnosacījumi visā Ogres novadā ir vienoti, jo visas četras zonas tika iekļautas vienā pašvaldības iepirkumā un visā novadā darbojas vieni pašvaldības saistošie noteikumi. Vienlaikus maksa un atsevišķas pakalpojuma detaļas zonās var atšķirties, jo tās ietekmē pakalpojuma sniegšanas izmaksas, atkritumu daudzums un citi apstākļi.
Ogres novada pašvaldības Komunikācijas nodaļas vadītāja Teika Lapsa, skaidrojot pašvaldības nostāju, norāda uz būtisku niansi – vienoti noteikumi nenozīmē, ka pie katras privātmājas visās četrās zonās obligāti jābūt pilnīgi vienādam konteineru komplektam. Konkrēto atkritumu savākšanas risinājumu nosaka arī klienta un apsaimniekotāja līgums. Pašvaldības ieskatā galvenais ir tas, lai ikvienam novada iedzīvotājam būtu reāla iespēja iesaistīties dalītajā atkritumu vākšanā – savā īpašumā, šķirošanas punktā vai šķiroto atkritumu savākšanas laukumā. Pašvaldība arī norāda, ka ir ieinteresēta ērtāku šķirošanas iespēju attīstīšanā, ja tās iespējams nodrošināt tiesiski, tehniski un ekonomiski pamatoti.
Jāpiebilst, ka sadzīves atkritumu apsaimniekošanai ir noteiktas minimālās prasības atkritumu izvešanas biežumam, un to definē pašvaldības saistošie noteikumi par atkritumu apsaimniekošanu novadā. Atbilstoši vajadzībai un maršrutu aizpildījumam var paredzēt biežāku atkritumu izvešanu vai palielināt konteineru skaitu vai tilpumu, attiecīgi vienojoties ar klientu. Var būt gadījumi, kad attālākā reģiona daļā tikai viens klients vēlas biežāku izvešanu un attiecīgi tiek vērtēts arī šis aspekts, jo tas ir tiešā mērā saistīts ar pakalpojuma nodrošināšanas maksu un iepirkuma būtību – sniegt iedzīvotājiem iespējami lētāku pakalpojumu.
Iedzīvotāji izmanto iespēju šķirot
Liene Rumpane savukārt norāda, ka pēc iedzīvotāju pieprasījuma «CleanR» bez maksas ir uzstādījis 1226 šķirošanas konteinerus, no kuriem ir 137 ir BIO konteineri, 236 – stikla konteineri, 853 – plastmasas, papīra un metāla šķirošanai paredzētie konteineri. Savukārt «Ķilupe» bez maksas savās trīs zonās ir uzstādījusi 2302 dalītās šķirošanas konteinerus: 113 BIO koneinerus, 1072 konteinerus stiklam un 1117 konteinerus plastmasai, papīram un metālam. Tas liecina, ka iedzīvotāju pieprasījums ir un iedzīvotāji izmanto iespējas šķirot savos īpašumos.
Jāpiebilst, ka «CleanR» pakalpojuma zonās iedzīvotāji ir aktīvāki uz šķirošanu īpašumā, bet tas ir skaidrojams ar vēsturiskiem aspektiem – Ikšķiles teritorijā šis ir jau otrais iepirkuma periods, savukārt Ogrē – pirmais. Līdz tam operatori novada teritorijā pakalpojumus sniedza pēc brīvā tirgus nosacījumiem.
Pēc «Ķilupes» iegādes abi uzņēmumi pakāpeniski sāk arī tuvināt atsevišķus darba principus. Liene Rumpane norāda, ka tiek veidoti kopīgi elementi, piemēram, šķirošanas informatīvie materiāli un konteineru marķējums, taču pilnīgai procesu un sistēmu salāgošanai nepieciešams laiks.
Lai arī konkrētie nosacījumi dažādās Ogres novada vietās nav pilnīgi vienādi, būtiskākais privātmājas īpašniekam ir vienkāršs – šķirot iespējams arī savā pagalmā. Atliek noskaidrot, kurš uzņēmums apkalpo konkrēto adresi, pieteikt vajadzīgos konteinerus un ievērot to lietošanas noteikumus. Jo ērtāka un saprotamāka ir šķirošanas sistēma, jo vieglāk tai kļūt par ikdienas paradumu. Savukārt katrs sašķirotais iepakojums nozīmē mazāk atkritumu sadzīves atkritumu konteinerā un vairāk materiālu, ko iespējams atgriezt apritē.