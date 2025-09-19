Atkritumu šķirošana palīdz saglabāt vidi tīru un sakoptu; SIA "Ķilupe" atgādina par pareizu atkritumu šķirošanu

Šķiroto atkritumu konteineru izvešana tiek nodrošināta bez maksas, taču tajos drīkst ievietot tikai tīru un sausu iepakojumu – bez ēdiena atliekām, šķidrumiem, zemes vai citiem piemaisījumiem.
Pirms izmešanas kartons ir jāsaspiež vai jāsaplacina, lai taupītu vietu konteinerā.
Svarīgi:
Ja šķiroto atkritumu konteinerā tiek konstatēts neatbilstošs saturs, tas tiek izvests par nešķirotu sadzīves atkritumu maksu.
Lai izvairītos no pārpratumiem un papildu izmaksām, iedzīvotāji tiek aicināti atkārtoti iepazīties ar Atkritumu šķirošanas noteikumiem.
Atbildīga attieksme pret atkritumu šķirošanu palīdz saglabāt vidi tīru un sakoptu. Paldies par sapratni un līdzdalību!