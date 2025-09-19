Piektdiena, 19.09.2025 13:39
Atkritumu šķirošana palīdz saglabāt vidi tīru un sakoptu; SIA "Ķilupe" atgādina par pareizu atkritumu šķirošanu

Foto: Ogres novads
Lai nodrošinātu efektīvu un videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu, SIA Ķilupe atgādina un aicina iedzīvotājus ievērot noteikumus, kas attiecas uz šķiroto atkritumu izmešanu.

Šķiroto atkritumu konteineru izvešana tiek nodrošināta bez maksas, taču tajos drīkst ievietot tikai tīru un sausu iepakojumu – bez ēdiena atliekām, šķidrumiem, zemes vai citiem piemaisījumiem.

Pirms izmešanas kartons ir jāsaspiež vai jāsaplacina, lai taupītu vietu konteinerā.

Svarīgi:

Ja šķiroto atkritumu konteinerā tiek konstatēts neatbilstošs saturs, tas tiek izvests par nešķirotu sadzīves atkritumu maksu.

Lai izvairītos no pārpratumiem un papildu izmaksām, iedzīvotāji tiek aicināti atkārtoti iepazīties ar Atkritumu šķirošanas noteikumiem.

Atbildīga attieksme pret atkritumu šķirošanu palīdz saglabāt vidi tīru un sakoptu. Paldies par sapratni un līdzdalību!

Atkritumu šķirošanas noteikumi
