1. Atļautas sporta sacensības ārtelpās, ko organizē Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas vai to juridiskie biedri. Sacensību organizatoriem jāievēro noteiktie epidemioloģiskie drošības pasākumi.
2. Ārtelpu sporta sacensības klātienē turpmāk drīkstēs vērot skatītāji, kuri uzrāda sadarbspējīgu vakcinācijas pret Covid-19 vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu. Sacensību rīkotāji ir atbildīgi par skatītāju plūsmas organizēšanu un kontrolēti atbilstoši epidemioloģiskās drošības prasībām.
3. Darbu organizētā un kontrolētā veidā drīkstēs atsākt arī iekštelpu sporta norises vietas, piedāvājot treniņus (nodarbības) personām, kuras varēs uzrādīt derīgu sadarbspējīgu vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu. Atbilstoši minēto sertifikātu veidiem atšķirsies arī pakalpojumu sniegšanas noteikumi un epidemioloģiskās drošības prasības. Ja pakalpojums tiks sniegts personām, kuras ir vakcinētas vai pārslimojušas Covid-19 (nodrošinot, ka arī personāls atbilst minētajām prasībām), tad papildus nosacījumi nebūs jāievēro. Savukārt, ja pakalpojumi tiks sniegti testētām personām vai vienā telpā atradīsies dažādu sertifikātu turētāji (testēti, izslimojuši, vakcinēti), tad būs jāievēro papildus nosacījumi par telpas platību uz vienu personu, telpas noslodzi, treniņgrupu lielumu, treniņa ilgumu, u.c. Nodarbību rīkotāji ir atbildīgi par noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu ievērošanu.
Pieņemtais regulējums atbilst MK iepriekš definētajam luksofora principam, saskaņā ar kuru individuālās sporta nodarbības iekštelpās pakāpeniski būtu atsākamas situācijā, kad 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem nepārsniedz 250 ar COVID-19 saslimušo skaitu, savukārt sporta sacensības ārtelpās būtu atsākamas situācijā, kad 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem nepārsniedz 200 ar COVID-19 saslimušo skaitu.
Regulējums par ārtelpu sporta sacensību organizēšanas nosacījumiem ir saskaņots ar sporta nozares sociālajiem partneriem.
Vienlaikus tiks turpinātas diskusijas, lai rastu risinājumu iekštelpu individuālo treniņu atsākšanai arī personām, kurām nav iepriekšminētie sadarbspējīgie sertifikāti, it īpaši bērniem un jauniešiem, skatot to kontekstā ar epidemioloģisko situāciju un tās attīstību.
Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 aktuālie grozījumi izlasāmi šeit:
Informāciju sagatavoja Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas nodaļa