Pirmdiena, 20. aprīlis, 2026 15:25

Atraitnīšu ceļvedis: kur Ogres novadā iegādāties krāšņās pavasara vēstneses?

OgreNet
Foto: Pexels.com
Pavasaris daudzās mājās nav iedomājams bez košajām pavasara karalienēm – atraitnītēm. Portāls OgreNet aicināja savus lasītājus dalīties ar ieteikumiem, kur mūsu novadā meklēt skaistākos un izdevīgākos stādus. Atsaucība bija gana liela, un lasītāji ir atklājuši gan labi zināmas dārzniecības, gan mazākas piemājas saimniecības.

Lūk, apkopotais saraksts ar visām vietām, ko ieteica iedzīvotāji!

Ogre un Ogresgals

  • "Meristēmas" Ogrē: viena no populārākajām izvēlēm. Pircēji uzsver, ka cenas šeit ir ļoti draudzīgas (aptuveni 70 centi).

  • "Lielstaldāti" Ogresgalā: Stādu esot daudz – brauc un izvēlies pats! Cena: 80 centi. (Kontakttālruņi: 26453936 vai 26651690).

  • Dārzniecība "Osiria": piedāvājumā sīkziedu, lielziedu un ragainās atraitnītes. Cena:90 centi. Uz vietas var norēķināties gan skaidrā naudā, gan ar bankas karti.

  • Ogres tirgus: klasiska izvēle, kur atraitnīšu vidējā cena ir 80 centi.

  • Veikals "Dārzam un Mājai": vidējā cena – 67 centi. Pieejami arī lielie pelargoniju podi (10 eiro).

Lielvārde un apkārtne

  • “Muzikanti”: atrodas Lielvārdes pagastā, saimniece Gunta Goluba. Cena: aptuveni 80 centi.

  • Stādu placis Lielvārdē: Atrodas Austriņu ceļā 2. Vietējie iesaka kā ērtu punktu Lielvārdes iedzīvotājiem.

Birzgale, Laubere

  • "Rasu Dārzniecība" Birzgalē: lasītāji šo vietu dēvē par īpašu. "Saimnieki ir cīnītāji! Par spīti visam, ko liktenis piespēlē, ceļas un dodas tālāk," raksta Līga. Cena: aptuveni 80 centi.

  • SIA "Lejulauks" Lauberē: krāšņus stādus var iegādāties ne tikai uz vietas saimniecībā, bet arī tirdziņos (piemēram, Ogresgrīvas pusmuižā).

Kāpēc izvēlēties vietējos stādus?

Pērkot tieši no audzētāja, mēs atbalstām savējos – cilvēkus, kuru darbs un izturība ļauj Ogrei un visam novadam uzplaukt katru pavasari.

Paldies visiem, kas dalījās ar informāciju! Lai izdodas atrast pašas skaistākās atraitnītes savam dārzam!

