Lūk, apkopotais saraksts ar visām vietām, ko ieteica iedzīvotāji!
Ogre un Ogresgals
"Meristēmas" Ogrē: viena no populārākajām izvēlēm. Pircēji uzsver, ka cenas šeit ir ļoti draudzīgas (aptuveni 70 centi).
"Lielstaldāti" Ogresgalā: Stādu esot daudz – brauc un izvēlies pats! Cena: 80 centi. (Kontakttālruņi: 26453936 vai 26651690).
Dārzniecība "Osiria": piedāvājumā sīkziedu, lielziedu un ragainās atraitnītes. Cena:90 centi. Uz vietas var norēķināties gan skaidrā naudā, gan ar bankas karti.
Ogres tirgus: klasiska izvēle, kur atraitnīšu vidējā cena ir 80 centi.
Veikals "Dārzam un Mājai": vidējā cena – 67 centi. Pieejami arī lielie pelargoniju podi (10 eiro).
Lielvārde un apkārtne
“Muzikanti”: atrodas Lielvārdes pagastā, saimniece Gunta Goluba. Cena: aptuveni 80 centi.
Stādu placis Lielvārdē: Atrodas Austriņu ceļā 2. Vietējie iesaka kā ērtu punktu Lielvārdes iedzīvotājiem.
Birzgale, Laubere
"Rasu Dārzniecība" Birzgalē: lasītāji šo vietu dēvē par īpašu. "Saimnieki ir cīnītāji! Par spīti visam, ko liktenis piespēlē, ceļas un dodas tālāk," raksta Līga. Cena: aptuveni 80 centi.
SIA "Lejulauks" Lauberē: krāšņus stādus var iegādāties ne tikai uz vietas saimniecībā, bet arī tirdziņos (piemēram, Ogresgrīvas pusmuižā).
Kāpēc izvēlēties vietējos stādus?
Pērkot tieši no audzētāja, mēs atbalstām savējos – cilvēkus, kuru darbs un izturība ļauj Ogrei un visam novadam uzplaukt katru pavasari.
Paldies visiem, kas dalījās ar informāciju! Lai izdodas atrast pašas skaistākās atraitnītes savam dārzam!