Konsultācijas sniegs Latvijas Sistēmisko un ģimenes psihoterapeitu biedrības (turpmāk – biedrība) psihoterapijas speciālisti gan savās prakses vietās, gan tiešsaistē, izmantojot ģimenēm ērtu tiešsaistes rīku.
Ģimenes psihoterapijas konsultāciju mērķis ir stiprināt ģimeni kā vienotu veselumu, palīdzot identificēt un mazināt problēmas, kas traucē ģimenes sekmīgai funkcionēšanai.
Ģimenes psihoterapijas konsultācijas var notikt gan piedaloties visai ģimenei vienlaicīgi, gan atsevišķiem tās locekļiem, piemēram, vienam vecākam un bērnam, vecākiem bez bērniem, u.c., gan vienam ģimenes loceklim kā individuālās konsultācijas. Jebkurā gadījumā psihoterapijas speciālists kopā ar ģimeni noteiks terapijas mērķus un atbilstoši tiem plānos nepieciešamo terapiju, stiprinot ģimeni kopumā, atklājot tajā līdz šim slēptos resursus, pilnveidojot un attīstot sadarbības un konfliktu risināšanas prasmes utt.
Psihoterapijas speciālisti pakalpojuma ietvaros neveiks atzinumu sagatavošanu tiesām, bāriņtiesām vai citām valsts vai pašvaldību iestādēm.
Konsultāciju garums būs no vienas stundas līdz pusotrai stundai. Katra ģimene neatkarīgi no konsultāciju skaita varēs saņemt ne vairāk kā desmit konsultāciju stundas.
Visus pieteikšanās dokumentus lūdzam skatīt zemāk – “Iesniegums psihoterapijas konsultāciju saņemšanai". Turpat atrodams arī biedrības piesaistīto psihoterapijas speciālistu saraksts, kurā varēsiet norādīt trīs sev vēlamākos speciālistus, taču situācijās, kad pieprasījums būs liels un izvēlētais psihoterapijas speciālists tuvākajā laikā nebūs pieejams, tiks piedāvāts cits psihoterapijas speciālists, kuru nebūsiet iepriekš norādījuši.
Lai pieteiktos pakalpojumam, nepieciešams:
-nosūtīt ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu un tā pielikumus uz e-pasta adresi ;
-vai arī parakstītus dokumentus pa pastu nosūtīt uz adresi Ventspils iela 53, Rīga, LV 1002, norādot “Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Konsultatīvajai nodaļai”.
Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Konsultatīvās nodaļas vadītāju Ingu Gulbi, tālr. 26 808 563.
Iesniegums psihoterapijas pakalpojuma saņemšanai šeit:
Informāciju sagatavoja Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI)